ASÜ, kimya alanında Türkiye’nin en iyi 24’üncü üniversitesi oldu

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), bilimsel başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünyaca saygın akademik platformlardan Research.com tarafından açıklanan 2025 yılı “En İyi Kimya Üniversiteleri” sıralamasında, ASÜ Türkiye’den listeye giren 31 üniversite arasında 24’üncü, dünya genelinde ise 1359’uncu sırada yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

BİLİMSEL KRİTERLERLE HAZIRLANAN SIRALAMA

Research.com’un hazırladığı sıralama, üniversitelerin kimya alanındaki akademik yayın sayıları, atıf oranları ve D-index değerleri dikkate alınarak belirlendi. Böylelikle üniversitelerin bilimsel üretkenliği ve uluslararası alandaki görünürlüğü objektif kriterlerle değerlendirildi.

GENÇ ÜNİVERSİTEDEN BÜYÜK BAŞARI

2006 yılında kurulan ve genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede önemli ilerlemeler kaydeden ASÜ, kimya alanında elde ettiği bu başarıyla Türkiye’deki köklü üniversiteler arasında adını duyurmayı başardı. Uzmanlar, bu sıralamanın ASÜ’nün akademik kadrosunun özverili çalışmaları ve bilimsel üretkenliğinin bir sonucu olduğuna vurgu yapıyor.

PROF. DR. TALAT BARAN DA BİREYSEL BAŞARI GÖSTERDİ

Aynı çalışmada, ASÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Baran, “En İyi Kimya Bilim İnsanları” listesinde yer alarak bireysel bir başarıya imza attı. Bu durum, ASÜ’nün sadece kurumsal anlamda değil, akademisyenlerinin bireysel katkılarıyla da ulusal ve uluslararası ölçekte ön plana çıktığını ortaya koydu.

ASÜ YÖNETİMİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Aksaray Üniversitesi yönetimi, kimya alanında elde edilen bu başarıların üniversitenin ulusal ve uluslararası bilim dünyasında giderek daha fazla tanındığını gösterdiğini ifade ederek, “Başarının mimarları olan akademik kadromuza teşekkür ediyoruz. Bu tür sonuçlar, üniversitemizin vizyonunu güçlendirmekte ve bilime katkı yolunda bizleri motive etmektedir” açıklamasında bulundu.

BİLİMSEL HEDEF: DAHA ÜST SIRALAR

ASÜ’nün önümüzdeki dönemde araştırma kapasitesini artırarak hem Türkiye’de hem de dünyada daha üst sıralarda yer almayı hedeflediği kaydedildi. Özellikle kimya alanındaki laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası ortak projelerin artırılması ve genç araştırmacılara verilen desteğin bu sürece önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.