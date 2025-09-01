ASÜ Rektörü Arıbaş: 5 yıllık akreditasyon üniversitemizin hakkı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Kalite Komisyonu Toplantılarının beşincisi, Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın başkanlığında Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Üniversitenin geleceğine yön verecek önemli kararların masaya yatırıldığı toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Atakan Arslan, akademisyenler ve kalite koordinatörlüğü personeli katıldı.

REKTÖR ARIBAŞ: “PRESTİJ KAYBINA İZİN VEREMEYİZ”

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ASÜ’nün akademik kapasitesi ve stratejik konumuna güvenerek 5 yıllık akreditasyonun üniversitenin hakkı olduğunu vurguladı. Yaklaşık bir yıl sonra başlayacak yeni akreditasyon sürecine dikkat çeken Arıbaş, “Üniversitemizin akademik kapasitesi, altyapısı, yürütülen çalışmalar, şehrimizin stratejik konumu ve kurumumuzun büyüklüğü dikkate alındığında 5 yıllık akreditasyonu fazlasıyla hak ettiğimize inanıyoruz. Üniversitemizin ve Aksaray’ımızın geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebilmesi için akreditasyon konusunu önemsiyoruz. Prestij kaybı yaşamamamız için bu süreçte var gücümüzle çalışmak zorundayız” dedi.

“KALİTEYİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMALIYIZ”

Her 5 yılda bir akreditasyon değerlendirmesinin üniversitenin kurumsal kimliğini pekiştirdiğini belirten Rektör Arıbaş, kalite sürecinin sürdürülebilirliğine işaret etti:

“Üniversitemizde kalite sürecinin devam etmesini ve her 5 yılda bir Aksaray Üniversitesi’nin kalitesini ispatlamasını istiyoruz. Üniversite olarak kalitemizi en yüksek seviyede tutmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı sistematik ve standartlara uygun şekilde kayıt altına almalıyız. Bu süreçte önümüzdeki engelleri tespit edip hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlamak zorundayız.”

BOLOGNA KRİTERLERİ VE AKADEMİK KATKI VURGUSU

Rektör Arıbaş, ders programlarının Bologna kriterlerine uygun olarak hazırlanması gerektiğini hatırlatarak, sürecin tüm fakülteler ve yüksekokulları kapsayacağını söyledi. Akademisyenlerden güçlü bir destek beklediklerini ifade eden Arıbaş, “Şartları yerine getirmek için hepimizin üzerine düşen ödevler var. Şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir kaliteyi sağlamak için tüm aşamaları kusursuz bir şekilde tamamlamalıyız” şeklinde konuştu.

DETAYLI SUNUMLAR YAPILDI

Toplantıda ayrıca Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Köse ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, kalite süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Köse ve Erbaş, kalite standartlarının uygulanması ve kurumsal gelişimin sürekliliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.