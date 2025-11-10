YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkmanın hem tarihi hem de milli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Rektör Arıbaş, Atatürk’ün önderliğinde 102 yıl önce kurulan Cumhuriyetin; bağımsızlık, millet iradesi ve özgürlük temelleri üzerinde yükseldiğini vurguladı.

Arıbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihimizin en zor, en karanlık ve en çıkılmaz denilen dönemlerinde; milletimizin yolunu aydınlatan, kararlılık, vizyon ve cesaretiyle tarihe yön veren bir lider olmuştur. Milletimizin hür iradesi, bağımsız karakteri ve şanlı bayrağımızın gölgesinde yaşama kararlılığını tüm dünyaya göstermiş; Türkiye Cumhuriyeti’ni; bağımsızlığı esas alan, esaretin hiçbir türlüsünü kabul etmeyen bir anlayışla kurmuştur. Bu eşsiz mücadeleyi unutmak mümkün değildir. Tam tersine, bu mücadeleyi anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur.”

“Cumhuriyet sadece bir rejim değil, bir değerler bütünü ve bir idealdir”

Prof. Dr. Arıbaş, mesajında Cumhuriyetin bugün de dünyaya örnek olmayı sürdürdüğünü belirterek, Türkiye’nin modern, demokratik, bilimi merkeze alan yaklaşımını daha da güçlendireceklerini vurguladı.

“Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil; bir duruş, bir vizyon, bir idealdir” diyen Arıbaş, şunları kaydetti:

“Soğukkanlı, bilime yaslanan, akla dayanan ve özgürlüğü esas alan bir Türkiye idealini Atatürk ortaya koymuştur. Bizler bu mirası sadece hatırlamakla yetinmeyeceğiz, daha da büyütmek için durmadan çalışacağız. Aksaray Üniversitesi olarak da Atatürk’ün açtığı çağdaş medeniyet yolculuğunda, bilim üretmeye, araştırmaya, ülkemize katma değer sağlayacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerini güçlendirmek, egemenliğimizi korumak ve bu aziz vatanın her bir ferdi için daha güçlü bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

“Atatürk milletimizin ortak hafızasında, kalbinde ve geleceğinde yaşamaya devam edecektir”

Rektör Arıbaş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Onun ilke ve değerleri; milletimizin kalbinde, hafızasında ve geleceğe ilişkin tüm büyük hedeflerinde rehber olmaya devam edecektir. Bizler Atatürk’ün aziz emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır.”