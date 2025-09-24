ASÜ Rektörü Arıbaş’tan Aksaray Engelliler Derneği’ne anlamlı ziyaret

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Üniversitesi’nin “engelli dostu kampüs” anlayışına sahip olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için önemli adımlar atıldığını söyledi. “Engelli öğrencilerimizin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını artıracak projeler de üretiyoruz” dedi.

ASÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Engelli Öğrenci Birimi’nin bu alandaki çalışmalarının Türkiye’de örnek gösterildiğini vurgulayan Arıbaş, “Üniversite olarak engelli vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hayatına dokunan her türlü proje ve sosyal sorumluluk faaliyetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımız Bekir Kaya’ya nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ORTAK PROJELERE HAZIRIZ”

Aksaray Engelliler Derneği Şube Başkanı Bekir Kaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ASÜ ile ortak çalışmalara her zaman açık olduklarını dile getirdi. Kaya, “Üniversitemizin desteği bizler için çok kıymetli. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

TOPLUMSAL KATKI ANLAYIŞI VURGUSU

ASÜ’nün sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal katkı misyonuyla da öne çıktığını belirten yetkililer, üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin engelli bireylerin yaşam kalitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.