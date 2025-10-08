YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, mezunlarla iletişimi güçlendirmek, sürdürülebilir bir mezun ağı kurmak ve şehrin spor alanındaki dinamiklerine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı bir “Mezun Veri Tabanı ve Koordinasyon Projesi” başlattı.

Fakülte yönetimi tarafından hazırlanan iki aylık planlama doğrultusunda yürütülen ilk etapta, farklı yıllarda mezun olmuş ve Aksaray’da spor salonu işleten mezunların tespiti tamamlandı. Bu süreçte mezunlarla birebir temas kurularak hem veri toplandı hem de koordinasyon zemini oluşturuldu.

Projenin ilk uygulama adımı olarak, işletmeciliğini ve çalışan kadrosunun büyük bölümünü ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarının oluşturduğu 9 spor işletmesi ziyaret edildi. Ziyaretler, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş tarafından bizzat gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erbaş, ziyaretlerde mezunların çalışma alanlarını yerinde inceleyerek, fakülteyle olan bağlarının yeniden güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulundu. Mezunların, hem spor eğitimi hem de uygulama alanlarında ASÜ markasını başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

Yürütülen çalışmanın uzun vadede fakülteye, mezunlara ve Aksaray’a önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, projenin çok yönlü hedefleri olduğunu ifade etti:

“Bu çalışmanın birden fazla amacı var. İlk olarak mezunlarımıza ulaşarak bir veri tabanı oluşturmak, devamında ise onlarla koordineli hareket etmek. Aynı zamanda Aksaray’da spor bilimleri alanının kapsadığı her faaliyete katkı sunarak şehrimizle bütünleşmek istiyoruz. Bu doğrultuda sürecimizi başlattık.”

Prof. Dr. Erbaş, projenin ikinci aşamasında ise mezunlara ait spor okullarının, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan mezunların, özel ve resmi okullarda çalışan öğretmen ve antrenörlerin ziyaret edileceğini belirtti.

Fakülte, kapsamlı veri tabanı oluşturma çalışmalarını yaklaşık altı aylık bir süreçte tamamlamayı planlıyor. Elde edilecek bilgiler, hem mezunların fakülteyle bağını güçlendirmek hem de gelecekteki projelerde iş birliği alanlarını genişletmek için kullanılacak.

Prof. Dr. Erbaş, yürütülen sürece verdikleri destekten dolayı Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a ve projede görev alan tüm fakülte mensuplarına teşekkür etti.

“Spor Bilimleri Fakültesi olarak sadece eğitimde değil, mezunlarımızla güçlü bağlar kurarak sürdürülebilir bir akademik topluluk oluşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin başlattığı bu proje, yalnızca bir veri tabanı oluşturma girişimi değil; aynı zamanda mezun dayanışmasını kurumsallaştıran, şehre ve spora doğrudan katkı sağlayan bir sosyal etkileşim modeli olarak öne çıkıyor. Fakülte, Aksaray’ın spor ekosistemine liderlik edecek nitelikli insan kaynağını hem yetiştirmeye hem de desteklemeye devam edecek.