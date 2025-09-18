ASÜ Tıp Fakültesi’nde ilk ders heyecanı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi’nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, düzenlenen törenle başladı. Fakültenin 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ilk ders açılış programına ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş başta olmak üzere sağlık camiasının önemli isimleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İLK MEZUNLARDAN ANLAMLI MESAJ

Programın açılışında ASÜ Tıp Fakültesi’nin ilk mezunlarından Dr. Mehmet Orhanlı, “ASÜ Tıp Mezunu ve Asistanı Olmak” başlıklı konuşmasında genç öğrencilere tecrübelerini aktararak moral verdi. Ardından Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Öz, fakültenin faaliyetleri, altyapısı ve sosyal imkanları hakkında bilgi verdi.

HASTANE VE FAKÜLTE SUNUMLARI

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bülbül, öğrencilere ve ailelere hastanenin mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler sundu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Servet Gölgeler ise konuşmasında fakültenin eğitim vizyonunu anlatarak, “Öğrencilerimizin yalnızca akademik anlamda değil; etik değerler, vicdan ve insani sorumluluklar bakımından da güçlü bireyler olması önceliğimizdir” dedi.

REKTÖR ARIBAŞ: HEKİMLİK BİR SANATTIR

Törende öğrencilere hitap eden ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, hekimlik mesleğinin yalnızca bilgi değil, aynı zamanda özveri, vicdan ve insan sevgisi gerektiren bir yolculuk olduğunu vurguladı. Arıbaş, “Her biriniz bilgiyle, adaletle ve merhametle topluma hizmet edeceksiniz. Hekimlik, insanlığa adanmış bir meslektir. Fedakârlık, insan sevgisi ve gurur dolu bir hayatın ilk adımını bugün atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Hekimliğin aynı zamanda bir sanat ve felsefe olduğuna dikkat çeken Arıbaş, “Hekimlik demek hikmet demektir. Aynı zamanda hekim bir filozoftur. Ölümle hayat arasındaki dengede siz rol oynayacaksınız. İnsan hayatına dokunacaksınız. Hekimliğin verdiği huzuru başka hiçbir meslekte bulamazsınız” diye konuştu.

“VİCDANSIZ, MERHAMETSİZ VE DÜRÜST OLMAYAN HEKİM OLMAZ”

Rektör Arıbaş, konuşmasında hekimliğin temel değerlerini de öğrencilerle paylaştı:

“Vicdansız hekim olmaz.”

“Merhamet etmeyi bilmeyen hekim olamaz.”

“Dürüst olmayan bir kişi bu mesleği yapmamalıdır.”

Arıbaş, öğrencilerin empati yeteneğini geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Hasta size güvenmek zorundadır. Güven, dürüstlük ve empati hekimliğin temel taşlarıdır” dedi.

YENİ EĞİTİM BİNASI MÜJDESİ

Öğrencilere fakültenin güçlü altyapısına dair bilgi de veren Rektör Arıbaş, “Altyapımız çok iyi. Yeni eğitim binamızı önümüzdeki yıl açacağız. Avrupa standartlarında modern bir bina olacak” ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Programın sonunda ASÜ Tıp Fakültesi’ni dereceyle kazanan öğrencilere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.