ASÜ, Türkiye’nin bilimsel araştırma merkezi olma yolunda

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi, açılış töreniyle başladı.

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen kongre, bilimsel araştırmalarda hayvan refahı ve etik değerler çerçevesinde önemli tartışmalara sahne oluyor.

ASÜ Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan açılış programına; ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Osman Yılmaz, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi Vet. Hekim Tuğba Abacı ile çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı.

REKTÖR ARIBAŞ: “ASÜ, BİRÇOK ÜNİVERSİTEDEN DAHA İYİ KONUMDA”

Kongrenin açılışında konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin genç yaşına rağmen önemli bir potansiyele ulaştığını vurguladı. Güçlü akademik kadro, gelişmiş laboratuvarlar ve geniş araştırma imkanları sayesinde Aksaray Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken bir noktada bulunduğunu kaydeden Arıbaş, şunları söyledi:

“Bugüne kadar pek çok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptık ve bu sayı artarak devam edecek. Tüm bu çalışmaların meyvesini, bugün böylesine önemli bir kongreye ev sahipliği yaparak alıyoruz. Üniversitemiz adına gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız.”

“LABORATUVARIMIZI MODERNLEŞTİRDİK, KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK”

Hayvan deneylerinin bilimsel gelişmelerdeki kritik rolüne dikkat çeken Arıbaş, laboratuvar altyapısında yapılan yenilikleri şöyle anlattı:

“Deney hayvanlarının en iyi şartlarda beslenmesi, takip edilmesi ve bilimsel çalışmalarda kullanılmasını insanlık görevi olarak görüyoruz. Üniversitemizde bu doğrultuda laboratuvarlarımızı modernleştirdik, kapasitemizi artırdık ve hayvan refahını yükselttik. Artık akademisyenlerimiz deney hayvanı çalışmalarını başka üniversitelere gitmeden kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyor. Bu hem zaman hem de maddi-manevi açıdan büyük bir kazançtır.”

ETİK DEĞERLER ÖN PLANDA TUTULACAK

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin ise bilimsel araştırmaların topluma katkı sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, etik kuralların titizlikle gözetildiğinin altını çizdi. Karaşahin, “Laboratuvar hayvanları bilimi yalnızca araştırmaların kalitesini değil, aynı zamanda hayvan refahını da esas alan bir bilim dalıdır. Bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA”

Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Yılmaz da derneğin 20 yıllık geçmişine dikkat çekerek, kongrenin bilgi ve deneyim paylaşımı için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

BAKANLIK TEMSİLCİSİNDEN ‘YENİ DÖNEM’ MESAJI

Tarım ve Orman Bakanlığı adına konuşan Vet. Hekim Tuğba Abacı, mevzuat değişiklikleriyle hayvan deneyleri çalışmalarına ağırlık verileceğini açıkladı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu ise hayvan refahının önemini vurgulayarak, “Dünyada alternatif modeller geliştirilse de veteriner hekimlerin sorumluluğu büyüktür. Çalışmaların kalitesine gölge düşürmeden hayvan refahını gözetmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

KONGRE 6 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi ve katılımcılar bildirilerini sundu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen bilim insanlarının bir araya geldiği 6. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi, 6 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.