ASÜ ve TİKA arasında yeni iş birliklerinin temeli atıldı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı görevine getirilen Abdullah Eren’e nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, ASÜ ile TİKA arasında hayata geçirilebilecek projeler, uluslararası düzeyde sürdürülebilecek ortaklıklar ve akademik iş birlikleri değerlendirildi.

"TİKA’NIN HİZMETLERİYLE GURUR DUYUYORUZ"

TİKA’nın yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerin sadece bir kalkınma yardımı değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın yaşatılması anlamına geldiğini belirten Rektör Arıbaş, kurumun misyonuna duyduğu takdiri şu sözlerle ifade etti:

“TİKA’nın yaptığı çalışmaları ve yürüttüğü hizmetleri yakından takip ediyoruz. Kurum, dost ve kardeş ülkelerde hem ecdat yadigarı eserleri restore ederek kültürel mirası yaşatıyor hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor. TİKA’nın bu çok yönlü hizmetleriyle ülkemiz ve milletimiz adına gurur duyuyoruz.”

Rektör Arıbaş, ASÜ olarak yürüttükleri akademik ve toplumsal projelerle TİKA’nın bu vizyonuna katkı sunmaya hazır olduklarını da belirtti. Abdullah Eren’e görevinde başarılar dileyen Arıbaş, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

TİKA BAŞKANI EREN: “ASÜ İLE ORTAK PROJELERE AÇIĞIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TİKA Başkanı Abdullah Eren ise, Aksaray Üniversitesi ile iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, “ASÜ’nün potansiyelini ve vizyonunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte birlikte hayata geçirilecek projelere her zaman hazırız” dedi.

Görüşme sonunda, iki kurumun ortak değerler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında yapılabilecek akademik, kültürel ve sosyal çalışmalara yönelik irade birliği içinde olduğu mesajı verildi.