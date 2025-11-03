YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının hazırladığı projeler, bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında dikkat çekti. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için açıklanan 5. dönem sonuçlarına göre ASÜ’den dokuz farklı topluluk, sundukları projelerle destek almaya hak kazandı.

ÜNİDES programı; üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerine katkı sağlamayı, topluluklar arasında koordinasyonu ve proje üretme kapasitesini artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan program, bu dönem rekor başvuruların değerlendirildiği bir süreçle tamamlandı.

ASÜ’DEN 9 PROJE LİSTEDE

ASÜ topluluklarının bu dönem destek almaya hak kazanan projeleri şöyle sıralandı:

Genç PR Topluluğu: “Genç Atölye”

İnci Gençlik Topluluğu: “Geleceğe Işık Tutan Eller”

TEKNOFEST Kulübü Topluluğu: “Yapay Zekâ ile Geleceği Tasarla: Teknofest İnovasyon Kampı”

ASÜ Öğrenci Hemşireler Topluluğu: “Dijital Gürültüden İçsel Sessizliğe: Kendini Duyma ve Bağımsızlık Yolculuğu”

ASÜ Kamu Yönetimi Topluluğu: “Genç Bakışla Devletin Merkezine”

ÜNİAK Topluluğu: “Kampüslerden Filistin’e Dayanışma: Kermes ve Duvar (Mural) Projesi”

ASÜ Edebiyat Topluluğu: “Roman Kahramanları Festivali”

ASÜ Fotoğrafçılık Topluluğu: “Kışın Güzelyurt’la Buluşması: Bir Fotomaraton Deneyimi”

Oyun ve Kültür Topluluğu: “Oyunun Işığında Öğrenme: Aile, Çocuk, Genç Atölyesi”

Bu projeler teknoloji ve inovasyondan kültürel faaliyetlere, akademik çalışmalardan sosyal farkındalık temalarına kadar geniş bir yelpazede toplumsal katkı odaklı içeriklerden oluşuyor.

REKTÖR ARIBAŞ: “BU BAŞARI TOPLULUKLARIMIZIN DİNAMİZMİNİ YANSITIYOR”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede öğrencilerin proje üretebilme kabiliyetinin artmasının üniversitenin vizyonuyla örtüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Aksaray Üniversitesi olarak öğrencilerimizin fikirlerini projeye dönüştürmelerini ve topluma katkı sağlayacak çalışmalar üretmelerini önemsiyoruz. Öğrenci topluluklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Farklı alanlarda yürütülen projeler, hem kişisel gelişime hem de üniversitemizin toplumsal etkisine değer katıyor. Destek almaya hak kazanan tüm topluluklarımızı ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyorum.”

ASÜ’nün bu başarısı, öğrencilerin proje geliştirme kabiliyetini güçlendiren üniversite politikalarının sahadaki yansıması olarak değerlendiriliyor.

Destek almaya hak kazanan çalışmaların 2025-2026 dönemi boyunca Aksaray’da ve proje yürütme alanlarında etkin şekilde sahaya yansıması bekleniyor. Bu sonuçlar, ASÜ’nün öğrencilerini sadece akademik değil, sosyal ve toplumsal anlamda da destekleyen üniversiteler arasında yükselen bir ivmeyle konumlandığını gösteriyor.