ASÜ’de akreditasyon vurgusu: Bu belge şehrimiz için de çok önemli

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) kalite süreçlerine yönelik toplantıların ikincisi Tıp Fakültesi’nde yapıldı. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kalite güvence mekanizmaları, kurumsal izleme süreçleri ve akreditasyonun önemi ele alındı.

KALİTE GÜVENCE SÜREÇLERİ MASAYA YATIRILDI

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Kalite Bilgilendirme Toplantısı’nda, mevcut kalite güvence süreçleri değerlendirildi. İç kalite güvence sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, yıl boyunca uygulanacak iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve kurumsal izleme-değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Servet Gölgeler, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Erdal, Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Berkant Kayan, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü personeli katıldı.

“AKREDİTASYON ÇALIŞMALARINDAN ASLA TAVİZ VEREMEYİZ”

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, akreditasyon sürecinin yalnızca bir belge alma süreci değil, üniversitenin akademik ve kurumsal geleceği için stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Arıbaş, şunları kaydetti:

“Üniversitemizin akreditasyonunun devamı ve Tıp Fakültemizin program akreditasyonu hedefine ulaşması bir zorunluluktur. Bu belge, Aksaray Üniversitesi’nin tercih edilirliğini ve saygınlığını artırmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte en küçük bir taviz vermememiz gerekiyor. Akademik ve idari tüm personelimizin katkısı bizim için çok değerli. Başta dekanımız ve dekan yardımcılarımız olmak üzere, komisyonda görev alacak tüm arkadaşlarımızın sürece aktif şekilde destek vermesini istiyorum. Akreditasyon Belgesi sadece üniversitemiz için değil, Aksaray şehrimiz için de son derece önemlidir.”

SUNUMLARLA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Toplantının devamında ASÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Köse ile Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Erdal, kalite güvence süreçleri ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin kapsamlı sunumlar yaptı. Sunumlarda, kalite standartlarının yükseltilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve öğrenci merkezli yaklaşımın güçlendirilmesi konularına dikkat çekildi.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VURGUSU

ASÜ yönetimi, kalite çalışmalarının sadece bir raporlama süreci değil, sürekli iyileştirme ve gelişim odaklı bir yaklaşım olduğunu belirterek, bu çerçevede yıl boyunca fakültelerde bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini duyurdu.