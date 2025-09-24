ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), bağımlılıkların önlenmesi ve bu alanda bilimsel çalışmaların artırılması amacıyla önemli bir adım attı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, 07 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle resmen kuruldu.

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Bugüne kadar Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörlüğü bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu olarak faaliyetlerini sürdüren ekip, artık daha güçlü ve kurumsal bir yapıyla çalışmalarına devam edecek.

AKADEMİK GÜÇLE KURUMSAL YAPI

Merkez, farklı fakülte ve bölümlerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla güçlü bir bilimsel altyapıya sahip olacak. Multidisipliner yaklaşım esas alınarak hem tıbbi hem de sosyal boyutlarıyla bağımlılık olgusu incelenecek. Bu kapsamda sağlık bilimleri, psikoloji, sosyoloji, eğitim, hukuk ve iletişim gibi disiplinlerden akademisyenler merkezde ortak projeler yürütecek.

Toplumda farkındalık oluşturmayı, bağımlılıkların önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmeyi ve kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütmeyi hedefleyen merkez, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla da bağımlılık politikalarına veri desteği sunacak.

GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖN PLANDA

Merkezin öncelikli hedeflerinden biri üniversite gençliği arasında bağımlılıklara karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek. Öğrencilere yönelik seminerler, eğitim programları, atölyeler ve danışmanlık hizmetleri ile gençlerin hem farkındalık hem de direnç kazanmaları sağlanacak.

Son Haberler
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor
Güven endeksi, perakende ve inşaat sektörlerinde artış yaşandı!
Güven endeksi, perakende ve inşaat sektörlerinde artış yaşandı!
Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor
Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü
Beyaz cennet için tedirgin eden durum: Kararma tehlikesi yaşanıyor!
Beyaz cennet için tedirgin eden durum: Kararma tehlikesi yaşanıyor!