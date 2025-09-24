ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Bugüne kadar Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörlüğü bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu olarak faaliyetlerini sürdüren ekip, artık daha güçlü ve kurumsal bir yapıyla çalışmalarına devam edecek.

AKADEMİK GÜÇLE KURUMSAL YAPI

Merkez, farklı fakülte ve bölümlerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla güçlü bir bilimsel altyapıya sahip olacak. Multidisipliner yaklaşım esas alınarak hem tıbbi hem de sosyal boyutlarıyla bağımlılık olgusu incelenecek. Bu kapsamda sağlık bilimleri, psikoloji, sosyoloji, eğitim, hukuk ve iletişim gibi disiplinlerden akademisyenler merkezde ortak projeler yürütecek.

Toplumda farkındalık oluşturmayı, bağımlılıkların önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmeyi ve kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütmeyi hedefleyen merkez, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla da bağımlılık politikalarına veri desteği sunacak.

GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖN PLANDA

Merkezin öncelikli hedeflerinden biri üniversite gençliği arasında bağımlılıklara karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek. Öğrencilere yönelik seminerler, eğitim programları, atölyeler ve danışmanlık hizmetleri ile gençlerin hem farkındalık hem de direnç kazanmaları sağlanacak.