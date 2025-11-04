YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Konya merkezli üniversitelerin rektörlerini ASÜ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen istişare ve değerlendirme programında ağırladı. Bölgesel akademik birliktelikleri güçlendirmek, üniversiteler arası ortak proje geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve bilgi paylaşımını artırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantı; geniş katılımla, verimli bir görüş alışverişi ortamında tamamlandı.

Program, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rifat Ortaç ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan’ın katılımıyla gerçekleşti. Kahvaltı eşliğinde yürütülen istişare toplantısında; özellikle eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, bilimsel etkinlikler ve öğrenci hareketliliği alanlarında ortak çalışma takvimlerinin oluşturulması, yeni projelerin tasarlanması ve mevcut potansiyelin daha etkili kullanılmasına dönük konu başlıkları değerlendirildi.

AKADEMİK DAYANIŞMANIN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, bölge üniversitelerinin ortak bilimsel etkinlikler düzenlemesi, belirli alanlarda ihtisaslaşma çabalarının koordine edilmesi, bundan sonraki süreçte iletişim ve iş birliğini daha da artıracak düzenli istişare periyotlarının hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata varıldı. Program süresince “bölgesel kalkınmaya akademik katkının nasıl arttırılabileceği” sorusuna yönelik fikirler masaya yatırıldı.

ASÜ REKTÖRÜ ARIBAŞ: “İŞ BİRLİKLERİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Program sonunda bir değerlendirme yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin kurulduğu ilk günden bu yana bölge üniversitelerinin ciddi bir desteğini hissettiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte de bu birliktelik anlayışını güçlendirerek devam ettireceklerini söyledi. Arıbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aksaray Üniversitesi her geçen yıl gelişimini sürdürmekte, öğrenci ve akademik personel sayısı ile yeni fakülte ve bölüm yapılanmaları açısından sürekli büyümektedir. Bu süreçte bölge üniversiteleri her zaman yanımızda oldu. Yeni projeler, ortak çalışmalar ve akademik dayanışma ağlarının genişlemesiyle birlikte bu güç birliğine yeni bir ivme kazandıracağız. Sayın rektörlerimizin davetimize icabet etmelerinden memnuniyet duyuyoruz ve her birine teşekkür ediyorum.”

İstişare programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Programın önümüzdeki dönemlerde düzenli aralıklarla farklı üniversitelerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.