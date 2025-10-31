YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi’nde “Cumhuriyet’in 2. Yüzyılında Eğitim Fakültelerinin Geleceği” konulu kapsamlı bir panel düzenlendi. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa, ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Panel öncesinde Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’in Doğuşu” adlı oratoryo büyük beğeni topladı. Duygusal anların yaşandığı gösterinin ardından başlayan panelde, Prof. Dr. Refik Turan, Doç. Dr. Ferhat Kadir Pala ve Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yıldırım konuşmacı olarak yer aldı.

“CUMHURİYET’İN TEMELLERİ 1700’LÜ YILLARDA ATILMAYA BAŞLANDI”

Açılış konuşmasını yapan ASÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Yıldırım, Cumhuriyet’in köklerinin yüzyıllar öncesine dayandığını ifade etti. Yıldırım, “Hiçbir dönüşüm bir anda gerçekleşmez. Cumhuriyet, uzun bir tarihsel sürecin sonucudur. Bu topraklarda yaşayan herkesin ortak temsilidir. Ortak değerleri yaşatmak ve onların üzerine yenilerini inşa etmek hepimizin görevidir” dedi.

“CUMHURİYET, ÇAĞDAŞLAŞMA YOLUNDA ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR”

Panelin ilk konuşmacısı olan ASÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Turan, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda modernleşme ve çağdaşlaşma sürecinin en önemli aşaması olduğunu belirtti. Turan, “Cumhuriyet’in kurucu kadrosu eğitime özel bir önem vermiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimdeki çok başlılık ortadan kaldırılmış, öğretmenlik mesleğine yeni bir anlam kazandırılmıştır. Cumhuriyet öğretmenleri, köylerde sadece eğitimci değil, aynı zamanda devletin temsilcisi olmuş, vatandaşla devlet arasında güçlü bir köprü kurmuştur” diye konuştu.

“OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E VATANDAŞLIK BİLİNCİ DÖNÜŞTÜ”

Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yıldırım ise konuşmasında, Cumhuriyet’in vatandaşlık anlayışına getirdiği yenilikleri ele aldı. Atatürk’ün sanayi devriminin getirdiği toplumsal ve teknolojik değişimleri eğitim sistemine uyarlamak için büyük çaba gösterdiğini belirten Yıldırım, “Osmanlı’da millet sistemi varken, Cumhuriyet ile birlikte ‘ulus-devlet’ anlayışı yerleşmiştir. Atatürk ve arkadaşları, din, dil, ırk farkı gözetmeden tüm yurttaşların eşit olduğu bir sistem kurmuştur. Cumhuriyet’in en önemli miraslarından biri, vatandaşlık bilincinin bu eşitlikçi temeller üzerine inşa edilmesidir” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKÂ EĞİTİMDE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTI”

Panelin son konuşmacısı Doç. Dr. Ferhat Kadir Pala ise günümüz eğitim sisteminin geleceğini şekillendiren en önemli gelişmelerden biri olan yapay zekâ konusuna değindi. Pala, yapay zekânın son on yılda eğitim alanında köklü değişimlere yol açtığını belirterek, “Yapay zekâ, insan zekâsını taklit eden ve sürekli öğrenen bir sistemdir. Önümüzdeki süreçte eğitimde öğretmen-öğrenci ilişkileri, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve müfredat yapıları tamamen dönüşecektir. Artık bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi doğru yönetmek temel beceri haline gelmiştir” dedi.

“CUMHURİYET’İN 2. YÜZYILI BİLİM VE TEKNOLOJİ ÇAĞI OLACAK”

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve değerlendirmelerin alınmasının ardından sona erdi. Katılımcılar, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında eğitim fakültelerinin daha yenilikçi, teknolojiye entegre ve insan odaklı bir yapıya kavuşması gerektiği konusunda birleşti.

ASÜ Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen panel, hem Cumhuriyet’in tarihsel gelişimine hem de geleceğin eğitim vizyonuna ışık tutan önemli bir etkinlik olarak kayda geçti.