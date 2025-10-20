YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından her yıl düzenli olarak verilen “En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülleri”, 2024 yılı için sahiplerini buldu. Bilimsel üretkenliği teşvik etmek ve nitelikli akademik çalışmaların sayısını artırmak amacıyla verilen ödüller, ASÜ Senato Salonu’nda düzenlenen törenle öğrencilere ve danışman öğretim üyelerine takdim edildi.

Törene Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hınıs, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fazliye Karakörk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

MÜHENDİSLİK VE TEMEL BİLİMLERDE BAŞARILI TEZLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün değerlendirmeleri sonucunda iki farklı kategoride toplam dört tez ödüle layık görüldü.

Mühendislik Bilimleri kategorisinde;

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı öğrencisi Türker Tuğrul ve danışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hınıs,

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Bekir Güngör ve danışmanı Prof. Dr. Ünal Akdağ,

Temel Bilimler kategorisinde ise;

Kimya Bölümü Doktora Programı öğrencisi Burcu Önal Acet ve danışmanı Prof. Dr. Mehmet Odabaşı,

Nanoteknoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencisi Dönay Çungur ve danışmanı Prof. Dr. Melek Pamuk Algı,

2024 yılı “En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü”nün sahibi oldu.

KARAKÖRK: “BİLİMSEL ÜRETİMİ ÖDÜLLENDİRMEK MOTİVE EDİCİ BİR UNSUR”

Törende konuşan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fazliye Karakörk, ödül programının 2018 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, “Pandemi dönemi ve deprem felaketi gibi olağanüstü süreçler nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldık. Ancak bugün yeniden bu güzel geleneği sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin ve danışman hocalarımızın emeği büyük. Bilimsel üretimi ödüllendirmek hem motivasyon hem de teşvik açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

REKTÖR ARIBAŞ: “BİLİMSEL GELİŞMELERDE ÖNCÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş da törende yaptığı konuşmada, ödül kazanan öğrencileri ve danışmanlarını kutlayarak bilimin ve teknolojinin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti:

“Sizler gibi değerli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Bilim, teknoloji ve yenilikleri yakından takip etmek zorundayız. Artık klasik yöntemlerle ticaret yapmak da bilim üretmek de mümkün değil. Sağlık ve teknoloji gibi stratejik alanlarda dışa bağımlılığımızı azaltmak istiyorsak, bu alanlarda üretimi biz yapmalıyız. Üniversite olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.”

TÖREN HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Konuşmaların ardından ödüle hak kazanan öğrencilere ve danışman öğretim üyelerine teşekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş tarafından takdim edildi. Program, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.