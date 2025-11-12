YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aksaray Üniversitesi (ASÜ) kampüsünde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” temasıyla gerçekleştirilen törende, doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Üniversite Camii mevkiinde yapılan etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle adeta bir doğa şölenine dönüştü.

ASÜ Genel Sekreterliği ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü programına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ve Prof. Dr. Erşan Sever, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Fatih Yoldaş, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, çam fidanlarını özenle dikerek “yeşil bir gelecek” için emek verdi.

Fidan dikiminden sonra öğrenciler ve akademisyenler, fidanların tutunmasını sağlamak için “can suyu” verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, doğaya katkı sunmanın ve çevre bilincini yaşatarak gelecek nesillere miras bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

ASÜ Genel Sekreteri Ahmet Bülbül, yaptığı açıklamada çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin üniversitenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Ağaçlandırma Günü’nü anlamlı bir farkındalıkla kutladıklarını belirten Bülbül, şunları söyledi:

“Bugün diktiğimiz her bir fidan, geleceğimiz için bir umut, bir nefes demektir. Ağaç dikmek sadece doğaya değil, insanlığa yapılan en kıymetli yatırımlardan biridir. Aksaray Üniversitesi olarak sürdürülebilir bir kampüs anlayışıyla çevreye katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

ASÜ, “Yeşil Kampüs” vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çevre dostu çalışmalarla hem kampüs alanının doğal dokusunu güçlendiriyor hem de öğrencilerde çevreye karşı farkındalık ve sorumluluk bilinci oluşturuyor. Her dikilen fidanın gelecek nesiller için bir yaşam kaynağı olacağı bilinciyle hareket eden Aksaray Üniversitesi, doğa ile iç içe, sürdürülebilir bir eğitim ortamı oluşturma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu yılki ağaçlandırma etkinliği, sadece fidanların değil; çevre bilinci, doğa sevgisi ve toplumsal dayanışma duygusunun da kök saldığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü.