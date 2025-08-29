ASÜ’de hedef: Tam akreditasyon

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), yükseköğretimde kalite standartlarını yükseltmek ve ulusal-uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak için akreditasyon sürecini güçlü adımlarla sürdürüyor. Bu kapsamda Kalite Komisyonu Toplantılarının dördüncüsü, Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın başkanlığında Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Eser, akademisyenler ve kalite koordinatörlüğü personeli katıldı.

“TAM AKREDİTASYON, PRESTİJ MESELESİ”

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin yeni dönemdeki en önemli hedefinin tam akreditasyon olduğunu vurguladı. Akreditasyonun yalnızca bir belge olmadığını, üniversitenin eğitim, araştırma, altyapı ve yönetim kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren ciddi bir prestij unsuru olduğuna dikkat çekti.

Rektör Arıbaş, ASÜ’nün güçlü yönlerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemiz akran üniversiteler arasında 9’uncu sırada yer alıyor. Çok sayıda öğretim üyemiz dünyanın en etkili bilim insanları arasında bulunuyor. Fiziki altyapımız oldukça iyi durumda. Yeni bir hastane yapımı için başvurumuzu yaptık, değerlendirme aşamasında. Kabul edilirse proje safhasına geçilecek. Ayrıca ünite sayımızı artırmak ve yeni akademisyen kadrolarını üniversitemize kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor.”

“BEŞ YILLIK AKREDİTASYON İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPMALIYIZ”

ASÜ’nün önümüzdeki yıl tekrar değerlendirileceğini hatırlatan Rektör Arıbaş, “Beş yıllığına tam akreditasyon alabilmemiz için bütün hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlamamız gerekiyor. Bu nedenle hep birlikte daha fazla emek vermeli ve yoğun çaba göstermeliyiz” dedi.

“EL BİRLİĞİYLE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ”

Akreditasyon sürecinin yalnızca yönetimin değil, tüm akademik birimlerin katkısı ile başarıya ulaşabileceğini belirten Arıbaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Akreditasyon için siz değerli hocalarımızın azami desteğini istiyoruz. Taleplerinizi gücümüz yettiğince karşılayacağız. Bizler atılan her adımın yakın takipçisi olacağız. Hep birlikte el birliğiyle bu süreci başarıya ulaştıracağız.”

KALİTE SÜRECİNE DAİR SUNUMLAR YAPILDI

Toplantıda ayrıca Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Köse ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Yazar, kalite süreçleri hakkında birer sunum gerçekleştirerek katılımcıların sorularını yanıtladı. Sunumlarda, ASÜ’nün güçlü yönleri, mevcut iyileştirme çalışmaları ve kısa vadede hayata geçirilmesi planlanan adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

ASÜ, HEDEFE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR

Kalite Komisyonu toplantılarıyla akreditasyon sürecini disiplinli ve planlı bir şekilde sürdüren Aksaray Üniversitesi, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte yükseköğretim alanında daha güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlıyor. Üniversite yönetimi, tüm akademik ve idari birimlerin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanacağına inandığını ifade ediyor.