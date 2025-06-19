ASÜ’de kalite odaklı yeni dönem

Toplantıya ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak’ın yanı sıra Genel Sekreter Ahmet Bülbül, fakülte dekanları, fakülte ve yüksekokul sekreterleri, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürleri, araştırma merkezi yöneticileri, daire başkanları ve koordinatörlük yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, “Kalite Odaklı Süreç Yönetimi ve Liderlik Eylem Planı”na dair detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Köse, kalite süreçlerinde bugüne kadar yapılan çalışmaları ve gelecek hedeflerini kapsamlı biçimde katılımcılara aktardı. Kalite yönetimi çerçevesinde yürütülen eylem planlarının, üniversitenin vizyonuna uygun olarak revize edildiğini belirten Köse, özellikle dijital dönüşüm, erişilebilirlik, üretkenlik ve istihdam gibi temel alanlarda yürütülen çalışmalardan örnekler sundu.

Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Köse, katılımcılardan gelen görüş ve önerileri de dikkatle dinleyerek, sürece katılımcı bir yönetim anlayışıyla devam edeceklerinin altını çizdi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin olmazsa olmaz bir unsur haline geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Arıbaş, "Özellikle akreditasyon süreçlerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar önemli mesafeler kat ettik. Kalite süreçlerinde başarıyı sadece hedeflerle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma ile ölçüyoruz" dedi.

Geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesi, mezunlarla etkili iletişim kurulması, başarıların ödüllendirilmesi ve süreçlerin sistematik hale getirilmesinin, ASÜ'nün kalite anlayışının temel taşları olduğunu belirten Arıbaş, “Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Sizlerle daha güçlüyüz ve daha hızlı ilerleyeceğiz. Süreci birlikte, daha etkin bir şekilde yöneteceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ASÜ’nün kalite yönetimine dair kararlı tutumu ve ekip çalışmasına dayalı ilerleyişi, üniversitenin sadece bölgesel değil, ulusal düzeyde de örnek bir yükseköğretim kurumu haline gelme vizyonunu pekiştiriyor. Toplantı, ASÜ’nün akademik mükemmeliyet ve kurumsal gelişim yolunda kararlılıkla ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.