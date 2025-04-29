ASÜ’de mobil fotoğrafçılık atölyesi yoğun ilgi gördü: Cep telefonuyla sanatın gücüne yolculuk

METİN KURT AKSARAY - YENİÇAĞ

Etkinlik, ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda geniş bir öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. Atölyenin yürütücülüğünü yapan Öğr. Gör. Oğuzhan Demiray, mobil cihazlarla etkili ve yaratıcı fotoğraflar çekmenin sırlarını paylaştı. Katılımcılar; temel kompozisyon kurallarından, ışığın doğru kullanımına, kamera ayarlarından profesyonel düzeyde fotoğraf düzenleme uygulamalarına kadar birçok konuda uygulamalı eğitim alma fırsatı buldu.

“AKILLI TELEFONLAR CEBİMİZDEKİ PROFESYONEL STÜDYO”

Atölye süresince cep telefonlarının, sadece birer iletişim cihazı değil, aynı zamanda profesyonel ekipmanları aratmayan fotoğraf makineleri haline geldiğine dikkat çeken Demiray, şunları söyledi:

“Bugün akıllı telefonlar sadece konuşmak için değil, sosyal medya içeriklerinden haberciliğe, sanatsal ifadelere kadar birçok alanda yaratıcı üretimin aracı haline geldi. Elimizdeki bu güçlü cihazı nasıl etkili kullanacağımızı öğrenmek, bizi sadece iyi bir kullanıcı değil, etkili bir anlatıcı yapar. Bu atölye ile öğrencilerimize hem mesleki anlamda hem de hobi olarak bu becerileri kazandırmayı amaçladık.”

"EĞİTİM SINIFLA SINIRLI DEĞİL"

Etkinlik sonunda konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Aktan, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla bu tür atölye çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

“Günümüz medya dünyasında görsel içerik üretimi büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin geleceğin medya profesyonelleri olarak bu alandaki donanımlarını artırmak önceliğimiz. Bu atölye çalışması, onların sadece öğrenmelerine değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını da geliştirmelerine olanak sundu.”

FOTOĞRAFÇILIĞIN YENİ ADRESİ: CEP TELEFONLARI

Mobil fotoğrafçılığın profesyonel sahalara adım attığı günümüzde, ASÜ’nün bu alanda gerçekleştirdiği atölye, üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmekle kalmadı, aynı zamanda görsel anlatımın yeni dilini yakalamak isteyen gençler için farkındalık oluşturdu. Atölye sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri verilirken, etkinliğin ilerleyen dönemlerde farklı seviyelerde devam ettirilmesi planlanıyor.

Mobilin gücünü anlatan etkinlik, gençlere yeni bir objektif kazandırdı.