ASÜ’de Teknopark ve Tıp Fakültesi binaları yükseliyor

AKSARAY / METİN KURT



Rektör Arıbaş’a Aksaray Teknopark ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve Teknopark Müdürü Prof. Dr. Onur Can Türker eşlik etti. Teknopark inşaatının yüzde 80 seviyesine ulaştığı bilgisi paylaşılırken, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilileri de projenin son durumu hakkında ayrıntılı sunum gerçekleştirdi.

AKSARAY TEKNOPARK EYLÜL’DE HİZMETE GİRECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen Aksaray Teknopark projesi, 2 bin metrekarelik kapalı alanıyla üniversite-sanayi işbirliğinin merkezi olmayı hedefliyor. Ar-Ge ve inovasyon odaklı girişimcilerle sanayi firmalarını buluşturacak olan merkezde, teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı da öncelikli olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, “Aksaray Teknopark, yerli ve milli teknoloji üretimine katkı sunacak bir Ar-Ge üssü olarak planlandı. Eylül ayı itibariyle tamamlayarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Burada öğrencilerimiz ve girişimcilerimiz için bir proje geliştirme ve eğitim ortamı sunacağız. Bu yatırım yalnızca üniversitemiz için değil, Aksaray ve ülkemizin kalkınması açısından da stratejik bir rol üstlenecek” dedi.

TIP FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BİNASI 2026’DA AÇILIYOR

ASÜ heyeti, Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası inşaat alanını da ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplam 12 bin 500 metrekarelik alana sahip olacak bina, 2026 yılının Ağustos ayında tamamlanarak hizmete sunulacak. Tıp eğitimi ve bilimsel çalışmalara büyük katkı sağlayacak olan yapı, öğrencilere modern laboratuvarlar ve derslikler kazandıracak.

Rektör Arıbaş, “Tıp Fakültemiz için inşa edilen bu bina sayesinde temel bilimler alanında güçlü bir altyapı oluşturacağız. Hedefimiz, tıp eğitiminde bölgede öncü bir kurum haline gelmek. Çalışmalar planlandığı gibi hızlı ilerliyor. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Aksaray Üniversitesi, teknoloji ve sağlık alanında attığı bu adımlarla bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunmayı sürdürüyor.

KAYMAKAM KEKLİK,"ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

Kaymakam İbrahim Keklik ise "Birlik ve bütünlüğümüzün simgesi olan 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız. Bundan 9 sene önce demokrasimize karşı girişilen darbe girişiminde canlarını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Birliğimize ve beraberliğimize zarar vermek isteyen her türlü güce Türk milleti olarak asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.