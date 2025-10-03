ASÜ’de TÜBİTAK-BİDEB 2237 programı başladı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı başladı. 2-5 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim kapsamında, hayvancılık ve biyoteknoloji alanında önemli bir yeri olan “İn Vitro Oosit ve Embriyo Teknikleri, MOET ve Genomik Seleksiyon Uygulamaları” ele alınacak.

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış törenine ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Veteriner Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tahir Karaşahin, akademisyenler, eğitmenler ve öğrenciler katıldı. Program boyunca Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercan Kurar, Selçuk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hasan Alkan, ASÜ’den Prof. Dr. Tahir Karaşahin ve Arş. Gör. Göktuğ Şentürk eğitmen olarak görev yapacak.

“TOPLUMA DOKUNAN PROJELER ORTAYA KOYMALIYIZ”

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, bilimsel projelerin önemine dikkat çekti. 2023 yılından itibaren TÜBİTAK proje yazma eğitimlerine hız verdiklerini ifade eden Çakmak, şunları söyledi:

“Hayvancılıkta millileşmediğimiz, kendi ürünlerimizi üretmediğimiz sürece rekabet etmemiz zor. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve dünyada ciddi bir rekabet var. Bu rekabette yer alabilmek için her fikre değer vermeli, onların hayata geçmesi için adımlar atmalıyız.”

Çakmak, Embriyo Transfer Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin böylesi bir projeye ev sahipliği yapmasının çok değerli olduğunu vurguladı. Türkiye’de yalnızca iki merkezden birinin Aksaray Üniversitesi’nde bulunduğunu belirterek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile ortak proje yürütüleceğini ve bunun uluslararası bilimsel çalışmalara zemin hazırlayacağını söyledi.

Ayrıca hayvancılık sektöründe önemli sorunlardan biri olan şap hastalığı ve diğer hayvansal hastalıklara karşı stratejiler geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Çakmak, TÜBİTAK projelerinin sayısının her geçen yıl artmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

“Bu eğitimler, proje yazma sürecini başlatacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir imkân sunacak. Topluma dokunan ürünler ortaya koymalıyız. Siz genç araştırmacıların çalışmalarını çok değerli buluyoruz. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİM OTURUMLARI BAŞLADI

Açılış töreni, Veteriner Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tahir Karaşahin’in selamlama konuşması ile devam etti. Programın ilk gününde alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimlerde, modern hayvancılığın gelişimi için kritik öneme sahip olan in vitro oosit ve embriyo teknikleri, çoklu ovulasyon ve embriyo transferi (MOET) yöntemleri ile genomik seleksiyon uygulamaları konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarılacak.

Program boyunca genç araştırmacılara uygulamalı eğitim imkânı sağlanacak ve projelerin bilimsel, teknolojik ve ekonomik katkılarına dikkat çekilecek.