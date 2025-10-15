Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), bilimsel üretkenlik ve akademik etki alanında büyük bir başarıya daha imza attı.

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünyanın en prestijli yayınevlerinden biri olan Hollanda merkezli Elsevier tarafından yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025” raporunda, Aksaray Üniversitesi’nden altı akademisyen yer alarak üniversitenin uluslararası düzeydeki bilimsel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

İKİ KATEGORİDE BÜYÜK BAŞARI

Söz konusu rapor, her yıl dünya genelindeki bilim insanlarının akademik üretkenliğini ve etkisini ölçen kapsamlı bir değerlendirme olarak biliniyor. Çalışma, “Yıllık Etki” ve “Kariyer Boyu Etki” olmak üzere iki ayrı kategoride yayımlandı.

Bu yılın listesinde Aksaray Üniversitesi’nden;

Prof. Dr. Talat Baran,

Prof. Dr. Tolga Taner,

Prof. Dr. Fatih Mehmet Kandemir,

Prof. Dr. Mehmet Sarı,

Doç. Dr. Lalehan Akyüz

“Yıllık Etki” kategorisinde yer aldı.

“Kariyer Boyu Etki” kategorisinde ise;

Prof. Dr. Talat Baran,

Prof. Dr. Mustafa Işık,

Prof. Dr. Tolga Taner

bilimsel çalışmalarındaki sürdürülebilir başarılarıyla listede yer alma onuruna erişti.

Dünya genelinde yüzde 2’lik dilim incelendi

Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı değerlendirme, 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalında faaliyet gösteren milyonlarca araştırmacının üretkenliğini istatistiksel olarak analiz ediyor.

Raporun hazırlanmasında; nitelikli yayın sayısı, atıf oranları, dergilerin etki değerleri, h-indeks ve hm-indeks, patent sayısı gibi göstergeler esas alınıyor.

Bu kapsamda, dünya genelindeki bilim insanlarının yalnızca yüzde 2’lik dilimi değerlendirmeye alınarak sıralamaya dâhil edildi.

REKTÖR ARIBAŞ’TAN TEBRİK MESAJI

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, listeye giren akademisyenleri tebrik ederek, bu başarının ASÜ’nün bilimsel vizyonunun bir yansıması olduğunu vurguladı. Arıbaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Üniversitemizin akademisyenlerinin dünya çapında tanınan bu önemli listede yer alması bizler için gurur verici bir gelişme. Bilimsel üretkenliğimizi ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu başarı, Aksaray Üniversitesi’nin bilim dünyasındaki yükselen grafiğinin en somut göstergesidir.”

BİLİMSEL ÜRETKENLİKTE YÜKSELEN ÜNİVERSİTE

Aksaray Üniversitesi son yıllarda özellikle mühendislik, enerji, çevre bilimleri, sağlık ve temel bilimler alanlarında yürüttüğü projeler, uluslararası yayınlar ve iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

Üniversitenin akademik performansı, dünya çapında yapılan bu tür değerlendirmelerde düzenli olarak artış gösteriyor.

ASÜ’lü bilim insanlarının bu önemli listeye girmesi, hem üniversitenin akademik itibarını hem de Türkiye’nin bilim dünyasındaki temsil gücünü artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.