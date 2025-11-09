YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Almanya’nın önemli iş dünyası yapılanmalarından Ren-Main Alman Türk İşverenler Derneği arasında, Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğini güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen imza törenine Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse ve Ren-Main Alman Türk İşverenler Derneği Başkanı Turgut Sezgin katıldı.

ARIBAŞ: “2012’DEN BU YANA 250’NİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİMİZİ AVRUPA’YA GÖNDERDİK”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Erasmus+ programlarının, üniversite öğrencilerine kazandırdığı uluslararası vizyon, kültürlerarası etkileşim ve mesleki gelişim açısından çok kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Avrupa’daki yenilikçi uygulamaların yerinde görülmesinin staj sürecinin en kritik kazanımlarından biri olduğunu belirten Arıbaş, şu ifadeleri kullandı:

“2012 yılından bu yana 250’nin üzerinde öğrencimizi Avrupa Birliği ülkelerine staj için gönderdik. Bu stajların yaklaşık beşte biri Almanya’da gerçekleşti. İmzaladığımız bu protokol, öğrencilerimizin Almanya’daki fırsatlara, kurumsal bağlantılara ve doğru staj konumlarına erişimini daha da kolaylaştıracaktır. Bu iş birliği, akademi ile reel sektör arasında kurulan stratejik bir köprüdür.”

SEZGİN: “ASÜ ÖĞRENCİLERİNE REHBERLİK VE İŞ DÜNYASI BAĞLANTISI SAĞLAYACAĞIZ”

Ren-Main Alman Türk İşverenler Derneği Başkanı Turgut Sezgin ise, anlaşmanın iki taraf için de değerli bir adım olduğunu ifade etti. Sezgin, dernek olarak Erasmus staj hareketliliğine büyük önem verdiklerini belirterek:

“Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin Almanya’daki işverenlerle buluşmalarını, uygun staj yeri bulma süreçlerini ve tüm aşamalarda rehberlik desteğini sağlayacağız. Bu iş birliğinin uzun soluklu ve verimli bir iş modeli oluşturacağına, öğrencilerin kariyer yolculuklarına ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.

PROTOKOL, ERASMUS STAJ SÜRECİNİ SAHADA GÜÇLENDİRECEK

İmzalanan protokol kapsamında Ren-Main Alman Türk İşverenler Derneği, Erasmus Staj Hareketliliği programı kapsamında seçilen ASÜ öğrencilerine Almanya’da staj yeri bulma, iş dünyası ile bağ kurma, sektörel yönlendirme ve süreç yönetimi konularında destek sağlayacak. Böylece öğrencilerin yurt dışı staj süreçleri yalnızca yer bulma aşaması değil, uçtan uca rehberlik desteği ile güçlendirilmiş olacak.

Törenin sonunda, taraflar söz konusu protokolün ilerleyen dönemlerde daha farklı ortak projeleri, yenilikçi iş birliklerini ve koordinasyon faaliyetlerini de beraberinde getireceği yönündeki inançlarını dile getirerek toplantıyı iyi dilek temennileriyle noktaladı.