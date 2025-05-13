ASÜ'den deprem bölgesine 43 bin kitaplık umut

Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında yürüttükleri "Hayat Okumakla Güzel" projesiyle, Adıyaman’daki deprem bölgesinde bulunan iki köy okuluna toplam 7 bin kitaplık dev bir kütüphane desteği sağladı. Böylece projenin başladığı günden bu yana geçen 11 yıllık süreçte 15 köy okuluna ulaşılarak toplamda 43 bin kitap çocuklarla buluşturulmuş oldu.

Proje koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, gönüllü öğrenciler, Aksaray Sosyal Bilimler Lisesi ve çok sayıda kitapseverin desteğiyle yürütülen bu anlamlı çalışmada, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Belören İmam Hatip Ortaokulu ve merkeze bağlı Atakent Ortaokulu’nda her yaş grubuna hitap edecek nitelikte zengin içerikli kütüphaneler kurduklarını belirtti. Anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilere hitap eden kitap seçkisi; Türk ve dünya klasiklerinden kişisel gelişime, zekâ oyunlarından bilim teknik kitaplarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Yaklaşık dört ay süren çalışma sonucunda, sadece öğrenciler değil, aynı zamanda veliler ve köy halkı da bu kütüphanelerden faydalanabilecek. Prof. Dr. Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bu proje ile kitapların ışığında bir umut iklimi oluşturduk. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Teslim töreninde konuşan Belören Ortaokulu Müdürü Hüseyin Göksu ve Atakent Ortaokulu Müdürü Fayik Yıldırım, “Depremden sonra yalnız olmadığımızı hissettirdiniz” diyerek duygu dolu teşekkürlerini ilettiler.

Kütüphane tesliminden sonra ASÜ ve Aksaray Sosyal Bilimler Lisesi heyeti, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti. Yetkililer, projeye duydukları memnuniyeti dile getirerek ASÜ ekibini tebrik etti.

Ziyaretin sonunda heyet, Adıyaman’ın tarihi Perre Antik Kenti’ni gezerek hem kültürel hem sosyal yönü güçlü bir projeye anlamlı bir nokta koydu. ASÜ’nün bu çalışması, deprem bölgesinde eğitime ve umuda açılan bir kapı olma niteliği taşıyor.