ASÜ’den kalite hamlesi: Hedef daha güçlü, süreçler daha etkin

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), eğitim-öğretim ve kurumsal işleyişte kalite standartlarını yükseltmek için başlattığı kapsamlı çalışmalara hız verdi. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş başkanlığında düzenlenen ve kalite güvencesi süreçlerinin ele alındığı toplantıların ilki Veteriner Fakültesi’nde yapıldı.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zeki Aras ve Prof. Dr. Ramazan İlgün, Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Berkant Kayan, fakültenin akademik ve idari kadrosu ile Kalite Koordinatörlüğü personeli katıldı.

KALİTE GÜVENCESİNDE YENİ DÖNEM

Toplantıda, mevcut durumun analizi yapılarak, kurumsal izleme ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi, iç kalite güvence sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yıl boyunca hayata geçirilecek iyileştirme faaliyetleri masaya yatırıldı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin kalite yolculuğunda akreditasyon belgesinin önemine vurgu yaptı:

“Akreditasyon belgesini aldığımız dönemde çok önemli mesafeler kat ettik. Bundan sonraki süreçte daha hızlı ve güçlü adımlar atacağız. 1,5 yıl sonunda yapılacak yeni değerlendirme ile belgemizi yenileyerek kalite standartlarımızı koruyacağız ve daha da ileriye taşıyacağız.”

STRATEJİK KONUM VE GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO AVANTAJI

Aksaray’ın stratejik konumunun ve ASÜ’nün modern kampüsü ile güçlü akademik kadrosunun, kalite çalışmalarında büyük avantaj sağladığını ifade eden Arıbaş, ekip ruhunun önemine dikkat çekti:

“Böyle bir şehrin üniversitesinin akreditasyon belgesini yeniden alması kritik önemdedir. Kalite standartlarımızı koruyarak daha yükseğe çıkaracağız. Bu süreçte tüm ekibin uyum içinde çalışması şart.”

SUNUMLAR VE YOL HARİTASI

Toplantıda, ASÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Köse ile Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan İlgün, kalite ve akreditasyon süreçleri hakkında detaylı sunumlar yaptı.

ASÜ’de başlatılan bu kalite toplantılarının, önümüzdeki haftalarda diğer fakülteler ve yüksekokullarda devam ederek üniversite genelinde ortak bir kalite kültürünün pekiştirilmesi hedefleniyor.