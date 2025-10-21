YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Sharipov’u makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki eğitim, araştırma ve bilimsel projelere yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Ziyarette, Türkiye ile Özbekistan arasında yükseköğretim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile ortak bilimsel araştırma projeleri üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların akademik düzeyde güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

“ORTAK TARİHİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE AKADEMİK KATKI VERMEK İSTİYORUZ”

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarının eğitim, bilim ve kültür alanlarında da gelişmesini istediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Arıbaş, “Özbekistan’ı dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye ve Özbekistan, ortak tarihi ve kültürel geçmişe sahip iki büyük devlettir. Aksaray Üniversitesi olarak bu kardeşliğe, ortak tarihimize ve kültürümüze akademik ve bilimsel anlamda katkı sağlamak istiyoruz. Özbekistan’daki üniversitelerle yürütülecek projeler, sadece eğitim kalitesini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da güçlü bir ivme kazandıracaktır. Sayın Bakan Kongratbay Sharipov’a nazik ev sahiplikleri için yürekten teşekkür ediyor, kendisini en kısa sürede Aksaray Üniversitesi’nde ve şehrimizde ağırlamak istiyoruz” dedi.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ HER ALANDA EN ÜST DÜZEYE ÇIKARACAĞIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Sharipov ise Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin tarihsel bir dostluk temeline dayandığını belirtti. Sharipov, “Özbekistan halkı ve devleti olarak bizler Türkiye’yi dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz. 1991’de bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde bizi ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştu. Bu kardeşliği biz her zaman yürekten hissediyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizi sadece akademik ve bilimsel anlamda değil, her alanda en üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Aksaray Üniversitesi Rektörü Sayın Alpay Arıbaş’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Görüşme, iki ülke arasındaki akademik iş birliğini pekiştirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.