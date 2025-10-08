YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararası akademik ağını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım daha attı. ASÜ ile Özbekistan’ın köklü eğitim kurumlarından Urgenç Devlet Pedagoji Enstitüsü arasında akademik ve bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle birlikte iki ülke arasında eğitim ve bilimsel alanlardaki ilişkilerin daha da derinleşmesi hedefleniyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Özbekistan’ın Urgenç kentinde Urgenç Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Feruza Madrakhimova ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında akademik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projeler yürütülmesi ve öğrenci-öğretim üyesi değişimlerinin artırılması yönünde önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Bu görüşmelerin sonucunda taraflar arasında akademik ve bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol, her iki üniversitenin uluslararası eğitim misyonuna katkı sağlayacak stratejik bir ortaklık olarak değerlendiriliyor.

Protokol kapsamında;

Ortak eğitim programları ve çift diploma uygulamaları geliştirilecek,

Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarıyla akademik etkileşim artırılacak,

Ortak bilimsel projeler hazırlanacak ve uluslararası hibeler için ortak başvurular yapılacak,

Bilimsel yayınlar ve uluslararası konferanslar ortaklaşa düzenlenecek,

Eğitim kalitesini ve bilimsel araştırma kapasitesini artırmaya yönelik yeni iş birliği alanları oluşturulacak.

Bu anlaşmanın, Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ve akademik bağların güçlenmesine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Protokol sonrası değerlendirmelerde bulunan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, dost ve kardeş ülke Özbekistan ile imzalanan bu iş birliğinin hem akademik hem de kültürel anlamda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Arıbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ile Özbekistan, ortak bir tarih ve kültürel mirasın iki kardeş ülkesidir. Urgenç Devlet Pedagoji Enstitüsü ile imzaladığımız bu protokol, iki ülke arasında akademik bağların daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Dost ülke Özbekistan ile eğitim alanındaki iş birliğimizi her geçen yıl daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Feruza Madrakhimova’ya misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ediyor, kendilerini en kısa sürede Aksaray Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.”

ASÜ’nün uluslararasılaşma vizyonuna dikkat çeken Rektör Arıbaş, üniversitenin küresel düzeyde görünürlüğünü artırmaya yönelik yeni protokoller ve mutabakatlarla dünyaya açılmaya devam edeceğini ifade etti.

Aksaray Üniversitesi, son dönemde imzaladığı uluslararası iş birlikleriyle hem Türkiye’nin yükseköğretim vizyonuna katkı sağlıyor hem de öğrencilerine çok yönlü uluslararası eğitim fırsatları sunuyor. Urgenç Devlet Pedagoji Enstitüsü ile imzalanan bu yeni protokol, ASÜ’nün Orta Asya’daki akademik etki alanını genişleten önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.