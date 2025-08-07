ASÜ’lü akademisyen, Türk voleybolunu dünya sahnesine taşıdı!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Milli takım teknik heyetinde yer alan Doç. Dr. Koçak, voleybolun uluslararası düzeydeki gelişimine katkı sunarken, aynı zamanda ASÜ’nün akademik birikimini spor dünyasına taşıdı. Genç sporcuların fiziksel, zihinsel ve taktiksel gelişimlerine bilimsel temelde destek veren Koçak, Türkiye’nin voleybol branşında elde ettiği başarıların perde arkasında yer alan isimlerden biri olarak dikkat çekti.

“ASÜ’NÜN ADINI DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA DUYURMAK GURUR VERİCİ”

Turnuvaların ardından değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Veli Koçak, Balkan ve Dünya Şampiyonası’nda görev almanın, Türk voleybolunun geleceğine katkı sağlamanın ve Aksaray Üniversitesi’ni temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Koçak, “Hem ülkemizi hem de üniversitemizi uluslararası düzeyde temsil etmek büyük bir gurur. Genç millilerin gelişim sürecine katkı sunmak ve ASÜ’nün adını bu tür organizasyonlarda duyurmak, akademik bir görev kadar milli bir sorumluluktu. Bu fırsatı bana veren tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

DEKAN ERBAŞ’TAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR MESAJI

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş ise Doç. Dr. Veli Koçak’ın başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil eden kıymetli hocamız Doç. Dr. Veli Koçak’a gönülden teşekkür ediyorum. ASÜ’nün adının prestijli şampiyonalarda anılması hepimiz için gurur vesilesidir. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Alpay Arıbaş olmak üzere, her daim yanımızda olan tüm akademik kadromuza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BİLİM VE SPORU BULUŞTURAN BİR BAŞARI HİKÂYESİ

Aksaray Üniversitesi, özellikle Spor Bilimleri Fakültesi ile hem akademik hem de uygulamalı alanlarda sporun gelişimine destek olmayı sürdürüyor. Doç. Dr. Koçak’ın elde ettiği bu başarı, bilimin sporla bütünleştiğinde uluslararası düzeyde nasıl somut sonuçlar doğurabileceğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ASÜ yönetimi, bu tür başarıların artarak devam etmesi için akademik ve sportif çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtiyor.