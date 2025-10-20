YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda Türkiye genelinde 100’den fazla üniversiteden gönderilen 2 bin 800 eser arasından sıyrılarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, radyo drama ve belgesel kategorilerinde finale kalma başarısı göstererek ASÜ’ye gurur yaşattı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki iletişim fakültesi öğrencilerini bir araya getiren yarışma, geleceğin medya profesyonellerine kendilerini gösterme fırsatı sunarken, Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin bu yarışmada gösterdiği başarı dikkat çekti. ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, alanlarındaki yaratıcı projeleriyle jüri tarafından değerlendirilen binlerce eser arasından finale kalmayı başardı.

İKİ FARKLI KATEGORİDE BÜYÜK BAŞARI

Radyo drama kategorisinde, “Komutlar Reddedildi” adlı eserle Gazetecilik Bölümü öğrencileri Bükre Yaşdere ve Seher Savarı finale adlarını yazdırırken; belgesel kategorisinde “Aile Olmak: Umudun Doğuşu” adlı çalışmalarıyla Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Yusuf Oktay İnce ve Ahmet Emre Eroğlu başarılarıyla öne çıktı. Öğrencilerin danışman hocaları eşliğinde hazırladıkları eserler, özgün anlatımları, teknik kaliteleri ve toplumsal temalara duyarlılıklarıyla dikkat çekti.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Ankara’da düzenlenen görkemli törende takdim edildi. Törene Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda akademisyen, iletişimci ve öğrenci katıldı.

“ASÜ AİLESİ OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Törene katılarak öğrencilerini yalnız bırakmayan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, elde edilen başarıyı “ASÜ ailesi için gurur vesilesi” olarak nitelendirdi. Rektör Arıbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda 2 bin 800 eser arasından ön elemeyi geçip 120 finalist arasına girmek kolay bir başarı değil. Öğrencilerimizin emekleri, azimleri ve hocalarımızın rehberliğiyle bu sonuç ortaya çıktı. Bu başarının önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyorum. Aksaray Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya ve onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”

“BU GURUR HEPİMİZİN”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Aktan da finale kalan öğrencileri tebrik ederek, yarışmanın ASÜ İletişim Fakültesi’nin akademik ve pratik başarısının bir göstergesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aktan,

“Böylesine yüksek katılımlı bir yarışmada finale kalmak büyük bir gurur. Öğrencilerimizin gösterdiği başarı, fakültemizin üretkenliğini ve akademik kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Danışman hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan Rektörümüz Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a da teşekkür ediyorum,”

ifadelerini kullandı.

ASÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAŞARI GRAFİĞİNİ YÜKSELTİYOR

Son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda elde edilen derecelerle dikkat çeken ASÜ İletişim Fakültesi, öğrencilerinin uygulama becerilerini artırmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Fakülte bünyesindeki radyo, televizyon, fotoğraf ve medya atölyelerinde öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirerek profesyonel hayata hazırlanıyor.

Bu yıl TRT’nin “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda elde edilen bu önemli başarı, Aksaray Üniversitesi’nin iletişim alanında yükselen bir değer haline geldiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin elde ettiği bu gurur verici sonuç, hem fakülte hem de şehir adına büyük bir motivasyon kaynağı oldu.