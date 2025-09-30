ASÜ’lü öğrencilerden tarımda devrim niteliğinde başarı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

ASÜ öğrencilerinden oluşan “Voltaj” takımı tarafından geliştirilen otonom traktör, sahip olduğu yazılım destekli kontrol sistemiyle tarımsal üretime yeni bir soluk getiriyor. Proje kapsamında tasarlanan prototip araç, toprak sürme derinliğini ekilecek bitkinin türüne göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.

BİTKİYE GÖRE AKILLI DERİNLİK AYARI

Projenin en dikkat çeken özelliği, tohum ekimi öncesinde sürülmesi gereken derinliğin, bitki türüne göre otomatik belirlenebilmesi. Bitki bilgisi, önceden tanımlanmış veri seti ile eşleştirilerek ideal sürme derinliği hesaplanıyor. Traktörün pulluğu da bu doğrultuda kendini konumlandırıyor.

Bununla birlikte araç, arazinin engebeli yapısını da sürekli analiz ediyor. Toprak işleme sırasında sürme derinliği anlık olarak denetlenerek istenilen seviyenin korunması sağlanıyor. Tüm bu işlemler, tarlanın koordinat bilgileri üzerinden tamamen otonom şekilde yürütülüyor.

İŞ GÜCÜ TASARRUFU VE YÜKSEK VERİMLİLİK

Otonom traktör, sadece insan gücünden tasarruf sağlamayı değil, aynı zamanda tarımsal üretimde yüksek verimliliği de hedefliyor. Bu yönüyle proje, tarımda dijitalleşme sürecine katkı sunarak çiftçilerin iş yükünü azaltmayı amaçlıyor.

TAKIMIN BAŞARI HİKÂYESİ

Takım kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mücahit Karaköse liderliğinde yürütülen proje ekibinde Ekrem Akif Ereskici, Serhat Yavuz, Niyazi Akkaş, Sudenaz Yakut ve Hatice Bozkurtlu yer aldı. Öğrenciler, danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Nihat Çabuk’un rehberliğinde aylar süren çalışmalarla prototipi hayata geçirdi.

Projeyi tanıtan takım kaptanı Mücahit Karaköse, “Amacımız, tarımda dijital dönüşüme katkı sunmak, çiftçilerin iş yükünü azaltırken verimliliği artırmak. Teknofest’te finale kalmak bizim için büyük bir motivasyon oldu” dedi.

ASÜ’DEN TARIM TEKNOLOJİLERİNE KATKI

ASÜ Rektörlüğü, öğrencilerin başarısını gururla karşıladıklarını belirterek, üniversitenin tarım, teknoloji ve mühendislik alanlarında yenilikçi projelerle adını duyurmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu başarı ile birlikte Aksaray Üniversitesi, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte tarımsal Ar-Ge çalışmalarında önemli bir rol üstlenmeye aday olduğunu gösterdi.