YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, toplumsal bir soruna dikkat çekmek ve sporun farkındalık yaratmadaki gücünü göstermek amacıyla “Ekranı Kapat, Sahaya Çık! Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Rekreatif Farkındalık Etkinliği” başlıklı anlamlı bir organizasyona imza attı.

Rekreasyon Yönetimi dersi kapsamında düzenlenen etkinlik, Aksaray Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Yeşilay Aksaray Şubesi iş birliğiyle Cumartesi Pazarı Hanımeli alanında gerçekleştirildi. Etkinliğin akademik yürütücülüğünü ders sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Ali Rıza Atıcı üstlendi. Programa; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çalık Veli Koçak, Büyük Bölcek Mahalle Muhtarı Songül Demir, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin temel hedefi, günlük yaşamın vazgeçilmezi hâline gelen teknolojik araçların aşırı kullanımına dikkat çekmek, vatandaşların bir süreliğine ekranlardan uzaklaşıp fiziksel aktivitelerle kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve toplumda spor bilincini artırmaktı. Bu doğrultuda; pilates, yoga, mini futbol, badminton ve balon voleybolu gibi farklı yaş gruplarına hitap eden rekreatif aktiviteler düzenlendi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, öğrencilerle birlikte hem eğlenceli zaman geçirdi hem de sporun yaşam kalitesini artırmadaki rolünü yakından deneyimledi. Kadınların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, çocuklar da renkli oyunlarla spora teşvik edildi.

“Yeşil Kutu” ile Sembolik Farkındalık Mesajı

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Yeşilay Aksaray Şubesi’nin desteğiyle hazırlanan “Yeşil Kutu” uygulaması oldu. Katılımcılardan, etkinlik boyunca cep telefonlarını bu kutuya bırakmaları istendi. Böylece teknolojiden kısa süreliğine de olsa uzak kalmanın verdiği rahatlama hissi ve sosyal etkileşimin önemi deneyimlendi. Bu sembolik uygulama, teknoloji bağımlılığına karşı güçlü bir farkındalık mesajı olarak öne çıktı.

Yeşilay temsilcileri, teknolojinin doğru kullanımına yönelik bilgilendirmelerde bulunarak bağımlılığın psikolojik ve sosyal etkilerine dikkat çekti.

Toplumsal Katkı ve Üniversite-Halk Bütünleşmesi

Etkinliğin yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Ali Rıza Atıcı, etkinliğin yalnızca bir ders uygulaması değil, aynı zamanda üniversitenin toplumsal katkı misyonunun da bir yansıması olduğunu belirtti.

Dr. Atıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray Üniversitesi olarak, kentimizle bütünleşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin planlayıp yürüttüğü bu etkinlik, hem toplumsal fayda sağladı hem de geleceğin spor yöneticilerine önemli bir saha deneyimi kazandırdı. Gördüğümüz yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Bu tür farkındalık faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Etkinliğin sonunda katılımcılara, Yeşilay tarafından farkındalık broşürleri ve küçük hediyeler dağıtıldı. Vatandaşlar, böyle etkinliklerin toplumun her kesiminde düzenlenmesi gerektiğini belirterek organizasyona emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Sporun Gücüyle Sağlıklı Toplum Hedefi

ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, etkinliğin toplumda sporun sosyal yönünü ön plana çıkardığını ifade ederek şunları söyledi:

“Spor yalnızca fiziksel değil, sosyal bir etkileşim aracıdır. Teknoloji bağımlılığı çağımızın en önemli sorunlarından biri. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz, sporu bir farkındalık dili olarak kullanmayı başarıyor. Üniversitemiz, toplumla iç içe olma ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştirme yönünde örnek bir çizgi sergiliyor.”

Vatandaşlardan Büyük İlgi

Cumartesi Pazarı’nda gerçekleşen etkinlik, renkli ve samimi atmosferiyle hem pazarcı esnafının hem de alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çekti. Katılımcılar, spor aktiviteleriyle hem eğlendi hem de teknolojinin esaretinden uzaklaşıp sosyalleşmenin keyfini yaşadı.

Sonuç olarak, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, teknolojinin ölçüsüz kullanımının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerken, sporun ve rekreatif faaliyetlerin farkındalık oluşturmadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.