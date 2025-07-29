Asuman Fazlıoğlu’ndan Türk Hava Kurumu’na sert tepki

RİZE / İLYAS GÜR

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarının peş peşe yaşandığı bu günlerde, İkizdere Çevre Derneği Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, Türk Hava Kurumu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Fazlıoğlu, uçakların yangınlara müdahalede yetersiz kullanılması nedeniyle kurumu ve yöneticilerini hedef aldı.

“SON KALAN ORMANLARI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Basın açıklamasında konuşan Fazlıoğlu, ülkede hâlâ yanmamış ormanlar olduğunu vurgulayarak, bunları korumak için çaba gösterdiklerini söyledi. “Orman yangınlarının peş peşe sıralandığı bu dönemde, biz kalan son ormanlarımızı korumaya çalışıyoruz” diyen Fazlıoğlu, yangınlara müdahaledeki yetersizlikten duyduğu öfkeyi dile getirdi.

“THK UÇAK VERMİYOR, NE İÇİYORSUNUZ SİZ?”

Fazlıoğlu, Türk Hava Kurumu’nun uçakları kullanıma sunmamasına sert tepki göstererek, kurumun tutumunu ağır sözlerle eleştirdi.

THK’nin para talep ettiği gerekçesiyle uçakların kullanılmadığını iddia eden Fazlıoğlu, şunları söyledi:

“Türk Hava Kurumu ne oluyor ya? Bu ülkenin kurumu değil mi? Yangın var, insanlar tırmığını alıp yangının içine dalıyor ama THK uçaklarını vermiyor. Paraymış! Ne parası? Ne içiyorsunuz siz? Kafanız iyi mi?”

“KAYYUM VAR AMA KİMSE HESAP SORMUYOR!”

Türk Hava Kurumu’na kayyum atanmış olmasına rağmen, yangınlar karşısında harekete geçilmemesini de eleştiren Fazlıoğlu, devlet yetkililerine de seslendi:

“THK’ya kayyum atanmış. E kayyum atayan da mı demiyor, ‘Oğlum yangın var, uçak gönder!’ Bu ne duyarsızlık? Gerçekten ne yapıyorsunuz? Bir haftadır halk perişan. İnsanlar çaresiz. Yuh olsun size!”

“BU İNSANLAR NASIL YÖNETİCİ OLDU?”

Fazlıoğlu, kurum yöneticilerini de hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“THK böyle kansız, namussuz insanlar tarafından mı yönetiliyor? Yoksa işin içinde başka bir film mi var? Bu nasıl bir anlayıştır? Böyle insanlara kurum teslim edilir mi?”

YANGINLARLA MÜCADELEDE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Açıklamalarında sadece THK'ya değil, genel olarak yangınla mücadelede yaşanan koordinasyon eksikliğine de değinen Fazlıoğlu, vatandaşların büyük fedakârlıklarla yangınlara müdahale ettiğini, ancak kurumların buna ayak uyduramadığını söyledi.

KAMUOYUNUN TEPKİSİ BÜYÜYOR

İkizdere Çevre Derneği'nin bu çıkışı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı, orman yangınlarına müdahale konusunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle yetkililerden açıklama beklediklerini belirtti.