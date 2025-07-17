Asuman Krause’nin kiracı krizinde ikinci raund: Mahkemeden sürpriz karar!

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet Gazetesi
Asuman Krause’nin kiracı krizinde ikinci raund: Mahkemeden sürpriz karar!

Eski manken ve sunucu Asuman Krause, Etiler’deki evinde 11 yıldır oturan kiracısı Serpil U.’yu tahliye ettirmek için ikinci kez mahkemeye gitti. Mahkeme, kira süresinde hata nedeniyle davayı reddetti.

Özge Eğrikar’ın haberine göre, Asuman Krause, Uskumruköy’deki evinde su baskını sonrası tadilat nedeniyle Etiler’deki evine taşınmak istedi, ancak delil yetersizliği nedeniyle davayı kaybetti.

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İkinci davada, kira sözleşmesinin 10 yılı aştığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, tahliye için 12 yılın gerekli olduğunu belirterek talebi reddetti.

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Serpil U.’nun avukatı Utku Özkan, “Asuman Krause süre hesabını yanlış yaptı, dava reddedildi” dedi.

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NE OLMUŞTU?

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Eski manken ve sunucu Asuman Krause, Kocaeli’nde yaşadığı, Etiler’deki evini ise keyfi kullandığı iddiasıyla kiracısı Serpil U.’ya tahliye davası açtı.

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İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne göre, Asuman Krause, 2014’te Etiler’deki evini Serpil U.’ya kiraladı. Serpil U., kızının mezuniyetinden sonra evi yazlık olarak haftada bir kullanmaya başladı. Esasen İzmit’te yaşayan Serpil U.’nun eşinin iş yeri de İzmit’tedir.

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İddiaya göre, Asuman Krause’nin Uskumruköy’deki evinde yağmur sonrası tavandan su sızıyordu. Tadilat için ev kullanılamaz hale gelince Krause, Etiler’deki evine taşınmak istedi.

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Kiracısı Serpil U.’ya noter aracılığıyla tahliye ihtarnamesi gönderdi. Serpil U.’nun yanıt vermemesi üzerine Krause, mahkemeye ‘tahliye’ ve ‘kira bedelinin artırılması’ davaları açtı.

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TAHLİYE ET YA DA KİRA BEDELİNİ ARTIR

Asuman Krause’nin avukatı İsmail Durak dava dilekçesinde, “Amacımız, müvekkilin ihtiyacı olan evin tahliyesini sağlamak ya da aynı bölgede oturabilmesi için uygun kira bedelini almaktır.

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Tadilat sorunları, şöhreti ve mesleği nedeniyle şehir merkezinde yaşamak isteyen müvekkilin tahliye talebinin kabulünü istiyoruz. Tahliye olmazsa kira bedelinin aylık 25 bin liraya çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

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ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

Asuman Krause, Türk bir anne ve Alman bir babanın kızı olarak 1 Mart 1976’da Almanya’da doğdu.

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Almanya Genç Milli Basketbol Takımı’nda yer aldı. Annesi, 17 yaşındayken onu ve ablasını Türkiye’ye getirdi. Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.

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1998’de Kanal D Miss Turkey’de ikinci oldu ve mankenliğe başladı. 2005’te Yaz Sabahı programını sundu ve Sen Ne Dilersen filminde Melek rolüyle oyunculuğa adım attı.

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Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrol oynadı. No Savaş Yes Manken ve İyi Aile Çocuğu tiyatro oyunlarında rol aldı.

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2006’da mankenliği bırakıp şarkıcılığa geçti. İlk albümü Çok Yalnızım’ı 2006’da, ikinci albümü Kukla’yı 2008’de yayımladı. Şarkıları pozitif tepkiler aldı, sesi Burcu Güneş ve Emel Müftüoğlu’na benzetildi.

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2009’da Wipe Out ve Fear Factor Extreme’i, 2011’de Var Mısın Yok Musun’u, 2015’te Big Brother Türkiye’yi, 2020’de Asuman’la Sevgili Dünürüm’ü sundu. Günümüzde Aileler Yarışıyor programını sunuyor.

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