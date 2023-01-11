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Aşure günü ne zaman? 2023 Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Aşure günü her yıl muharrem ayı içerisinde gerçekleşiyor. İslam alemi için önemli günlerden biri olarak kabul edilen aşure gününün 2023 yılında hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Aşure günü ne zaman? 2023 Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:37
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Aşure günü ne zaman? 2023 Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Aşure günü ne zaman? 2023 Aşure günü hangi güne denk geliyor?
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İslam alemi için önemli görülen aşure gününde her yıl aşure yapılarak dağıtılır. Yeni yıla girilmesiyle aşure gününün 2023 yılında hangi güne denk geleceği merak ediliyor. Peki, Aşure günü ne zaman? 2023 Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Aşure günü İslam alemi için önemli bir gün olarak görülüyor. Kişiler aşure gününde aşure yaparak etrafına ikram ediyor. Her yıl muharrem ayın içerisinde gerçekleşen aşure gününün 2023 yılında hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, aşure günü hangi güne denk geliyor?

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 2023 yılında muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bu aynı zamanda hicri yılbaşı olacak ve hicri takvime göre 1444 yılı sona erecek ve 1445 yılı başlayacak.

Aşure günü ise muharrem ayının onuncu günü yani 28 Temmuz 2023 Cuma günü idrak edilecek. O gün aşure dağıtımı yapacak birçok kişi hazırladığı aşurelerin paylaşımını gerçekleştirecek.

Aşure dağıtımı muharrem ayının son gününe kadar yani 16 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar dağıtım yapılabilir.

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