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İşte o şifa kaynağı

Bitkisel protein açısından zengin olan ve yüksek lif içeren aşurenin bağışıklık sisteminden kabızlığa kadar birçok faydası var. İşte aşurenin faydaları

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:16
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Aşurenin faydaları saymakla bitmiyor

İşte o şifa kaynağı
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Bitkisel protein açısından zengin olan ve yüksek lif içeren aşurenin bağışıklık sisteminden kabızlığa kadar birçok faydası var. İşte o faydalar

KABIZLIĞA SON VERİYOR

Aşure içerdiği çözünmez posa ile bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlıktan korunmayı sağlıyor ve bağırsak kanserlerine yakalanma riskini de düşürüyor.Ceviz, fındık, Antep fıstığı gibi yağlı tohumlar, kuru incir posa açısından oldukça zengin besinler...

DEPRESYONU AZALTIYOR

B grubu vitaminlerinin birçoğunu içerdiği kuru baklagiller, buğday ve kuruyemişlerle sağlayan aşure pozitif ruh haline de katkı sağlıyor. B grubu vitaminleri yeterli düzeyde almak ve omega 3 yağ asitlerinden yararlanmak depresyon riskini azaltıyor.

KALP-DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

Nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller ve ceviz gibi omega 3 yağ asitleri kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor, içerdiği E vitaminiyle de kalp-damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor. Aşureye konan tüm besinler bitkisel kaynaklı olduğu için doymuş yağ oranı çok düşük ve kolesterol içermiyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Meyvelerden antioksidan etki gösteren A C, E vitaminlerini, buğday ve yarma gibi tahıllardan B grubu vitaminleri ve çinko, demir gibi mineralleri, yağlı tohumlardan ise E vitamini ve anti inflamatuar etki gösteren omega 3 yağ asitlerini içeriyor. Neredeyse tüm bitkisel besin gruplarını içeren aşure vitamin, mineral yoğunluğu ve antioksidan kapasitesi yüksek bir tatlı. Özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında sıkça rastlanan gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücut direncini arttırıyor.

BÜYÜMEYE KATKI SAĞLIYOR

Aşure enerjisiyle hem de vitamin-mineral yoğunluğu ve çeşitliliğiyle çocuklarda zeka gelişimi artırıyor ve gelişimi hızlandırıyor.

SÜT YAPIYOR

Aşure,emziren annelere süt artırmada yardımcı olacak bir besin kaynağıdır.Emziren annelerin dengeli ve sağlıklı beslenmeleri açısından süt verimini kalitesini artırıyor.

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