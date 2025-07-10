ASÜ’ye TÜBİTAK’tan ‘Mükemmeliyet Mührü’

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), bilimsel ve teknolojik çalışmalarıyla ulusal düzeyde dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. TÜBİTAK’ın prestijli desteklerinden biri olan 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı (BİGG Yatırım) kapsamında, ASÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Öztürk’ün yürütücülüğünü yaptığı “CarbonZero360: Senaryo Tabanlı Karbon Muhasebesi Yazılımı” projesi, “Mükemmeliyet Mührü” almaya hak kazandı.

Toplamda 2031 başvuru arasından desteklenen sadece 101 girişim arasına giren bu yenilikçi proje, Aksaray Üniversitesi’ne verilen ilk “mükemmeliyet mührü” olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Projenin AR-GE ekibinde, ASÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof. Dr. Onur Can Türker ile Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Atıl Emre Coşgun yer alıyor.

Doç. Dr. Mücahit Öztürk yaptığı açıklamada, karbon yönetimini dijitalleştiren ve yapay zekâ ile desteklenen CZ360 yazılımının, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) uyum sağlamak isteyen sanayi kuruluşlarına yönelik yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti. Öztürk, “Bu yazılım sadece emisyon ölçümü yapmayacak, aynı zamanda yapay zekâ destekli sera gazı azaltım stratejileri, gerçek zamanlı izleme, otomatik uyarılar ve dijital danışmanlık hizmetleriyle firmalara rehberlik edecek,” dedi.

Projenin ilk aşamada demir-çelik, çimento, alüminyum, lojistik ve enerji gibi sektörlere özel ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir senaryo tabanlı çözümler sunacağı vurgulandı. Ayrıca, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle tam uyumlu olarak geliştirilen yazılımın, sanayi ekosisteminin yeşil dönüşümüne ciddi katkılar sağlaması hedefleniyor.

Başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen proje ekibi, şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçkin girişimlere verilecek “Teknogirişim Rozeti” için başvuru hazırlıklarına başladı. Böylece, projenin başarısının ulusal düzeyde de tescillenmesi hedefleniyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Doç. Dr. Mücahit Öztürk ve ekibini tebrik ederek, “Üniversitemiz, bilimsel üretkenliğin yanı sıra teknolojik ve katma değerli girişimcilik konusunda da büyük bir atılım içerisindedir. Bu tür nitelikli projelerle ASÜ, bölgesel ve ulusal kalkınmada etkin bir rol üstlenecektir,” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK’tan alınan ‘Mükemmeliyet Mührü’, ASÜ’nün bilimsel potansiyelini ortaya koyarken, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de güçlü bir katkı sunuyor.