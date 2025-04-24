Asya borsaları ABD tarifeleri gölgesinde karışık seyirde! (24 Nisan 2025)

Asya borsaları karışık bir seyir izlerken, ABD yönetiminin tarife açıklamaları bölgedeki risk algısını etkiliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin korumacı ticaret politikaları ve sert ekonomik söylemleri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ancak Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin’e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkat çekiyor.

Trump, ABD ile Çin arasındaki “ticaret savaşına” ilişkin, “Biz çok nazik olacağız, onlar da nazik olacak. Sonra ne olacağını göreceğiz, ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar,” dedi.

ABD yönetiminin Çin’e uyguladığı tarifeleri müzakere edeceğini belirtmesi, ancak mevcut tarifeleri şimdilik değiştirmeyeceğini açıklaması, Asya endekslerinde yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Bölgedeki ekonomi yetkililerinin konuyla ilgili açıklamaları da yakından izleniyor.

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Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, G20 toplantısında yaptığı konuşmada, tek taraflılığın ve korumacılığın “çıkış yolu” olmadığını ve “kimsenin çıkarına” olmadığını vurguladı.

Pan, Çin’in serbest ticaret kurallarını ve çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla destekleyeceğini, dışa açılmaya devam edeceğini ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik edeceğini ifade etti.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise dün yaptığı açıklamada, G20 ülkelerini piyasaları istikrara kavuşturmak için iş birliği yapmaya davet etti.

Kato, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin ve bazı ülkelerin aldığı karşı önlemlerin küresel büyümeye zarar verdiğini, bu gelişmelerin finans piyasalarını istikrarsızlaştırdığını belirtti.

Kato, bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ikili görüşmeler yapacağını da duyurdu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Güney Kore’de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daralarak 2024’ün ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarak 35.081 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşerek 2.522 puandan kapandı.

Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.298 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 21.819 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 kayıpla 79.877 puanda seyrediyor.