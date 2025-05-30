Asya borsaları çakıldı: ABD tarifeleri piyasaları vurdu! (30 Mayıs 2025)

Asya borsaları, ABD ekonomisindeki yavaşlama işaretleri ve tarifelere dair yasal belirsizliklerin etkisiyle olumsuz bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerindeki belirsizliklerin yanı sıra açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Donald Trump yönetiminin, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri durdurma kararını temyize taşımasının ardından Federal Temyiz Mahkemesi, hükümet lehine karar vererek uygulamanın geçici olarak askıya alınmasına hükmetti. Trump, Truth Social platformunda, “Mahkeme tarifeler konusunda ABD aleyhine karar verdi, ancak temyiz sürecinde bu durduruldu” açıklamasını yaptı.

Japonya’da bugün açıklanan verilere göre, Tokyo TÜFE mayısta yıllık bazda yüzde 3,4, çekirdek TÜFE ise yüzde 3,6 yükseldi. Nisan ayı sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Analistler, üretimdeki gerilemenin küresel talep daralması ve ABD tarifelerinin etkisine işaret ettiğini ifade etti.

Bu arada, Japonya’nın baş tarife müzakerecisi Ryosei Akazawa’nın bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 37.952 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.698 puandan kapandı.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 kayıpla 3.353 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düşüşle 23.242 puandan işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,3 gerileyerek 81.357 puanda seyrediyor.