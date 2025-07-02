Asya borsaları çakıldı: Trump’ın tarife hamlesi korkutuyor! (2 Temmuz 2025)

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Temmuz’a kadar ertelediği tarifelerin süresini uzatmama kararının açıklaması risk algısını etkiliyor.

Trump’ın Japonya ile ticaret anlaşmasına ilişkin sözleri dikkatle izlenirken, bu konudaki haberler piyasaların yönünü belirliyor.

Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının yapılıp yapılmayacağından emin olmadığını belirterek, Japonya ve diğer ülkelerin “ABD’yi 30-40 yıldır sömürdüğü için şımardığını” iddia etti.

Japonya’nın ihtiyaç duyduğu halde ABD’den pirinç ithal etmediğini vurgulayan Trump, bu ülkenin milyonlarca otomobil gönderdiğini ancak kendilerinden araç almadığını ifade etti.

Trump, ABD’nin Japonya ile mükemmel bir ortaklığı olduğunu fakat ticaret konusunda adaletsiz davranıldığını savunarak, “O günler geçti. Bu yüzden onlara bir mektup yazacağım ve ‘Size teşekkür ediyoruz ama ihtiyacımız olan şeyleri yapamayacağınızı biliyoruz, bu nedenle yüzde 30, yüzde 35 ya da bizim belirlediğimiz oranı ödüyorsunuz.’ diyeceğim. Çünkü Japonya ile büyük bir ticaret açığımız var ve bu Amerikan halkı için adaletsiz.” dedi.

Japonya’nın baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa, Japon ve ABD heyetlerinin olası bir anlaşma için samimi görüşmeler yaptığını ancak temel farklılıkların henüz çözülmediğini belirtti.

Çin’deki gelişmeler de dikkatle izlenirken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile Avrupa Birliği’nin “küresel istikrar” için güvenilir, güçlü ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklar olması gerektiğini ifade etti.Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 39.755 puandan ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 3.075 puandan kapandı.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıpla 3.456 puanda ve Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 83.522 puanda bulunurken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 24.293 puandan işlem görüyor.