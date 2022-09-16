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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle negatif bir seyir izlendi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 11:16
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Asya borsaları düştü

Asya borsaları geriledi
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Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden oldu.

Asya genelinde, Rus ve Çinli liderlerin yaptığı görüşmeye dair haber akışı gündemi meşgul ederken, Çin, Rusya ve Moğolistan'ın ortak ekonomik koridoru geliştirme konusunda anlaştığı bildirildi.

Yoğun veri akışının da izlendiği bölgede, Çin'de ağustosta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,2 ve perakende satışlar yüzde 5,4 artarak beklentileri aştı. Ülkede borç çevirme problemleri ile mücadele eden gayrimenkul sektörüne ilişkin göstergeler ise bozulmaya devam ederken, konut fiyatları, yeni inşaat başlangıçları ve gayrimenkul yatırımlarına dair alınan veriler beklentilerin altında kaldı.

Japonya'da ise zayıf yen karşısında yetkililerin "müdahale" sinyalleri devam ediyor. Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yendeki hızlı oynaklığın sürmesi halinde döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olduklarını belirterek, bu kapsamda hiçbir seçeneği göz ardı etmeyeceklerini söyledi.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 azalışla 3.126 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.382 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,5 değer kaybederek 6.739 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalarak günü 27.567 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 143,4 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.781 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kayıpla 59.189 puanda seyrediyor.

(AA)

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