Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor (25 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor (25 Temmuz 2025)

Asya borsalarında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasındaki belirsizlikler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerle Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ticaret görüşmelerinde anlaşma sağlanacağına yönelik iyimserliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin artabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya tarafında da ABD ile ticaret görüşmelerindeki ilerlemeler yakından takip ediliyor. ABD'nin yakın zamanda Japonya ile anlaşmaya varmasının ardından Güney Kore de çalışmaları hızlandırdı.

Bu doğrultuda Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelerek, 1 Ağustos tarihine kadar tarifeler konusunda bir anlaşmaya varma taahhüdünü tekrarladı.

Öte yandan, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Güney Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar, iki ülkenin ortak müttefiki ABD ile "mevcut stratejik ortamda" hem ikili hem de üçlü işbirliğinin önemini vurguladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

2023/08/01/borsasasass55667.jpg

Tokyo'da çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 2,9 ile beklentilerin altında yükseldi.

Ülkede haziran Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık 3,2 ile beklentilere paralel artış kaydederken, mayıs ayı öncü endeks 104,8 olarak açıklandı.

Açıklanan Tokyo TÜFE verisinin BoJ'un yüzde 2 olan enflasyon hedefinin üstünde olması bankanın para politikasının gidişatına ilişkin belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Öte yandan Çin'de kömür, alüminyum, polisilikon gibi ürünlerde bu ay yüzde 10 ile 68 civarında artışlar görüldü.

Analistler, Çin'deki kömür fiyatlarının artmasıyla ülkede enerji maliyetlerinde de kayda değer bir yükseliş görülebileceğini belirterek, ülkede tüketici tarafındaki deflasyon endişelerinin yanına sanayi tarafına enerji maliyetlerine ilişkin baskının da eklenmesinin ekonomiye ilişkin endişelerin tetiklenmesine neden olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,84 azalışla 41.473 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 yükselişle 3.196,05 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.593 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 25.391 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 81.526 puanda bulunuyor.

Dünya Bankası'ndan flaş İzmir kararı: Destek 65 milyon dolara çıktıDünya Bankası'ndan flaş İzmir kararı: Destek 65 milyon dolara çıktı

Avrupa borsaları negatif seyrediyor! (25 Temmuz 2025)Avrupa borsaları negatif seyrediyor! (25 Temmuz 2025)

Son Haberler
Yeğeninin sevgilisini bıçakladı
Yeğeninin sevgilisini bıçakladı
Okul çatısı çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
Okul çatısı çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
Ünlü atçıların isim savaşı! Nimet Arif Kurtel ‘Markam çalındı’ dedi soluğu mahkemede aldı
Ünlü atçıların isim savaşı! Soluğu mahkemede aldı
Milyonluk altın oyunu sona erdi! İstanbul'da şaşkına çeviren vurgun
Milyonluk altın oyunu sona erdi! İstanbul'da şaşkına çeviren vurgun
CHP'li isimden tedirgin eden açıklama: 2002'de yüzde 36,6 iken, 2024'te yüzde 65,7'ye fırladı
CHP'li isimden tedirgin eden açıklama: 2002'de yüzde 36,6 iken, 2024'te yüzde 65,7'ye fırladı