11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:54
Takip Et

Asya borsaları haftanın son işlem gününde yükseldi

Asya borsaları yükseldi
+
Aa
-

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon da ekimde yıllık yüzde 6,3 ile 40 yılın zirvesinden geri çekildi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırırken, para piyasası fiyatlamalarında Banka'nın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

ABD'nin enflasyon verisinin ardından küresel pay piyasalarında alımlar güçlenirken, Asya borsalarında Çin'de artan yeni tip koron avirüs (Kovid-19) vaka sayıları iyimserliği törpüledi.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi ekimde yıllık yüzde 9,1 ile beklentilerin üzerinde artsa da çift haneli seviyelerden gerilemesi dikkati çekti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,69 artarak 3.087 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,37 yükselerek 2.483 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,98 artışla 28.264 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 140,9'dan işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 7,74 değer kazancıyla 17.327 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,84 primle 61.726 puanda seyrediyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
2
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
4
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
7
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.