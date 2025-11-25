Fed yetkililerinin olumlu açıklamaları, faiz indirim tahminlerini güçlendirirken teknoloji ve yapay zeka hisselerine ilgiyi yeniden canlandırdı; bu da küresel risk iştahını belirgin şekilde artırdı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki endişelerini dile getirerek aralık toplantısında faiz indirimi istediğini belirtti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın, enflasyonun yeniden alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesi daha zor olduğunu ifade etti.Bu mesajlar faiz indirim beklentilerini pekiştirirken, Asya’da da küresel risk iştahındaki artışla birlikte alımlar öne çıktı.

Öte yandan Alibaba’nın bugün açıklayacağı ikinci çeyrek bilançosu, Çin’in perakende satış performansına dair önemli ipuçları vereceği için yakından izleniyor.Japonya’da ise 21,3 trilyon yenlik dev ekonomik teşvik paketinin onaylanması mali endişeleri artırdı; Çin’le artan gerilim de kazançları sınırladı.

ÇİN VE JAPONYA ARASINDA YENİ FÜZE KRİZİ

Çin, Tayvan geriliminin zirve yaptığı dönemde Japonya’nın Yonaguni Adası’na orta menzilli füze yerleştirme planına sert tepki gösterdi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, geçen hafta ada ziyareti sırasında bu planı açıklamış ve “Bizce bu unsur, ülkemize silahlı saldırı şansını azaltacaktır, füze konuşlandırmanın bölgede gerilimi artıracağına inanmıyorum.” demişti.

Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 48.659 puanda, Kospi endeksi yüzde 0,30 artışla 3.857 puanda kapandı. Şu sıralarda Şanghay Bileşik yüzde 0,81 primle 3.868 puanda, Hang Seng yüzde 0,32 yükselişle 25.791 puanda seyrediyor. Hindistan Sensex ise yüzde 0,1 düşüşle 84.890 puanda işlem görüyor.