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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:59
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Asya borsaları karışık bir seyir izledi

Asya borsaları karışık seyretti
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Asya pay piyasalarında, bugünkü Avrupa Merkez Bankası ve yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yön arayışının etkili olduğu görüldü.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de endüstriyel karlılık yüzde 2,3 gerilerken, Güney Kore ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Öte yandan Güney Kore'de 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Samsung'un karı yıllık bazda yüzde 31 azaldı.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,55 azalarak 2.982 puandan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.845 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselerek 2.288 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 27.345 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5'lik değer kaybıyla 145,6'den işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 15.464 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 59.617 puanda seyrediyor.

(AA)

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