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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:33
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Asya borsaları karışık seyir izledi

Asya borsaları karışık seyretti
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahı artarken, Çin'de siyasi gelişmeler ve Japon yenindeki hareketliliğin sürmesi ile Asya borsalarında yeni hafta dalgalı bir seyirle başladı.

Çin'de ülkeyi gelecek 5 yılda yönetecek Komünist Parti (ÇKP), bu hafta yapılan 20. Ulusal Kongresi'nin ardından yönetim organlarını belirledi.

Devlet Başkanı Şi Cinping, ÇKP Genel Sekreterliğine üçüncü kez seçilirken, parti içinde yapılan atamaların ardından özellikle Hong Kong'da siyasi baskının artacağı endişeleri öne çıktı.

Öte yandan, ülkede geçen hafta açıklanması ertelenen büyüme verileri de tahminlerin üzerinde geldi. Buna göre, Çin ekonomisi 3. çeyrekte yıllık ve çeyreklik bazda yüzde 3,9 büyürken, ülkede sanayi üretimi eylülde yüzde 6,3 ile beklentileri aştı. Aynı dönemde perakende satışlar, yüzde 2,5 artsa da tahminlerin altında kaldı.

Japonya tarafında ise cuma günü 150 psikolojik barajını aşarak son 32 yılın zirvesine çıkan dolar/yen paritesine ikinci kez doğrudan müdahale geldi. Bankanın müdahalesi sonrası 148,9'a kadar gerileyen parite, yeni haftanın açılışında 149,1'den işlem görüyor.

Japon yetkililer, aşırı döviz kuru dalgalanmalarına karşı uygun kararın alınacağı mesajını yinelerken, cuma günü faiz kararını açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelişmelere karşın ultra gevşek para politikasından geri adım atması beklenmiyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 azalarak 2.978 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.236 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 26.975 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 59.307 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 6,1 değer kaybederek 15.181 puan ile Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyede bulunuyor. (AA)

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