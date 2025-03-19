Asya borsaları karışık seyrediyor! (19.03.2025)

Asya borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini, beklentiler dahilinde yüzde 0,50 seviyesinde sabit tuttu.

Politika metninde, Japonya ekonomisinde kısmen zayıflık görülse de orta düzeyde toparlanma yaşandığı belirtilerek, şirket karlarındaki iyileşmeyle sabit sermaye yatırımlarının artış eğilimi gösterdiği bildirildi.

Enflasyon beklentilerinin ılımlı bir şekilde arttığına işaret edilen metinde, ülke ekonomisinin, potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyüme performansı sergilemesinin olası görüldüğü aktarıldı.

Metinde, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmeler ve bunların Japonya'nın ekonomik faaliyeti ile fiyatlar üzerindeki etkilerinin dikkatle izleneceği ifade edilirken, özellikle, firmaların davranışlarının son zamanlarda ücretleri ve fiyatları artırmaya doğru kaymasıyla, döviz kuru gelişmelerinin fiyatları etkileme ihtimallerinin geçmişe kıyasla yükseldiği vurgulandı.

Öte yandan, Fitch Ratings'in raporunda, Çin'deki mali gevşemenin ABD'nin yüksek ithalat tarifelerinin etkisini hafifleteceği aktarıldı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi ocakta önceki aya göre yüzde 1,1 ile beklentilere paralel olarak azalırken kapasite kullanım oranı yüzde 4,5 arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 37.771 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.629 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 24.737 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.420 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 75.446 puanda seyrediyor.