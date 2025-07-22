Asya borsaları karışık seyrediyor (22 Temmuz 2025)

Küresel piyasalarda, özellikle ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinin olumlu etkileri görülürken, ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihine yaklaşılması endişelere sebep oluyor.

Asya borsaları, ABD'nin 1 Ağustos'ta uygulayacağı ticaret tarifelerine ilişkin artan tedirginlik nedeniyle karışık bir seyir izlerken, Japonya borsasında Başbakan İşiba Şigeru liderliğindeki parlamentonun üst kanadı olan Danışman Meclisi'nde (Sangiin) çoğunluğu kaybetmesi sonrasında düşüş eğilimi öne çıktı.

Analistler, seçim sonucunun, koalisyon hükümetinin geleceği ve Japonya'nın ticaret ve ekonomi politikasının gidişatı hakkında soru işaretlerine yol açabileceğini aktardı.

Ülkede piyasaların dün kapalı olması nedeniyle haber akışının yansımalarının yeni günde görüldüğünü belirten analistler, Japonya borsasındaki düşüşte hükümetin geleceğine ve ABD ile tarife görüşmelerinin henüz sonuçlanmamasına yönelik belirsizliklerin etkisi olduğunu ifade etti.

Öte yandan ülkede tarife baş müzakerecisi Ryosei Akazawa, 1 Ağustos'tan önce ABD ile bir ticaret anlaşmasına varmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 azalışla 39.744 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,27 düşüşle 3.169,94 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselişle 3.579 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 artışla 25.087 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 82.195 puan seviyesinde bulunuyor.

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