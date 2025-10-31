Dünyada enflasyonla mücadele devam ederken merkez bankaları, beklenmedik fiyat artışlarını engellemek ve enflasyonun yeniden ivme kazanmasını önlemek için ihtiyatlı yaklaşımlarını sürdürüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayı para politikası kararından sonra aralık toplantısında politika faizinde ek indirimin garanti olmadığını ifade etmişti. Powell, yüksek belirsizliklere dikkat çekerek temkinli mesajlar vermişti.Bu mesajlarla zayıflayan risk iştahı, küresel hisse piyasalarında kendini gösteriyor.

ÇİN'DE İMALAT SANAYİ AKTİVİTESİ DARALMAYI SÜRDÜRDÜ

Çin'de imalat sektörü aktivitesinin ekimde daralmaya devam etmesi, Çin piyasalarının negatif ayrışmasında rol oynuyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek 49'a indi. Endeks, 7 aydır daralma bölgesinde kalıyor.

ABD-Çin arasındaki tarife tartışmaları, ihracata bağımlı Çin ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TOKYO TÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

Japonya'da veri akışı yakından izlenirken Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yüzde 2,8 yükselerek beklentileri geçti.

Ülkede eylül işsizlik oranı yüzde 2,6 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Sanayi üretimi ise eylülde aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 3,4 artışla öngörüleri aştı.

Bu verilerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,25 kazançla 52.478 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 artışla 4.107 puandan kapandı.

Şu anda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 kayıpla 3.956 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.973 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 aşağıda 84.260 puanda seyrediyor.