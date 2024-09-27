Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede "yumuşak iniş" sağlayabileceği öngörüsüyle küresel piyasalarda pozitif bir hava hakim olurken, Asya'da bu iyimserliğin etkisi bölgesel gelişmelere göre değişiklik gösterdi.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdü ve bu kararın piyasaya 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) likidite sağlaması bekleniyor. Bu adım, Çin ekonomisinin büyüme hedeflerine ulaşmasına destek olarak görülürken, borsalarda olumlu bir hava oluşturdu. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 2,7 artışla 3.083 puana, Hong Kong Hang Seng Endeksi ise yüzde 2,8 yükselişle 20.481 puana ulaştı.

Bununla birlikte, Çin'in sanayi kârları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 17,8 düştü. Bu zayıf veriye rağmen, Çin'in teşvik politikaları risk iştahını artırdı.

Japonya'da, eylül ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterirken, Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 39.829 puandan kapanış yaptı. Japonya'nın siyasi cephesinde ise iktidar partisi LDP'nin başkanlık seçimini eski savunma bakanı İşiba Şigeru kazandı.

Güney Kore'de ise Kospi Endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.649 puana geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 85.762 puanda seyrediyor.

Bu gelişmeler, Asya piyasalarındaki karışık seyrin arkasında, bölgesel ekonomik ve politik gelişmelerin önemli bir rol oynadığını gösteriyor.