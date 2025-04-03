Asya borsaları negatif seyrediyor! (03.04.2025)

Başkan Trump'ın diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalaması sonrasında ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

Buna göre, Çin'e yüzde 34, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Güney Kore'ye yüzde 25 tarife getirildi. Bu gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu, kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için karşı tedbirler alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak." ifadeleri kullanıldı.

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba ise Japon şirketlerinin ABD ekonomisine büyük katkı sağladığını söyleyerek, bu tarifelerin "son derece talihsiz" olduğunu kaydetti.

Japonya'nın ABD'den tarife kararlarını yeniden gözden geçirmesini talep etmeyi sürdüreceğini dile getiren İşiba, gerekirse doğrudan Trump ile görüşmekte tereddüt etmeyeceğini bildirdi.

İşiba, tarifelere karşılık konusunda ilgili bakanlara talimatlar vereceğini belirterek, küçük işletmelerin tarife endişelerine de karşılık vereceklerini söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da marta ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI 48,9 oldu.

Çin'de mart ayı Caixin hizmet sektörü PMI ise 51,9 ile tahminleri geride bırakırken, aynı dönemde bileşik PMI 51,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 34.712 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.475 puanda bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 22.776 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.339 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 76.376 puanda seyrediyor.