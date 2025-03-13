Asya borsaları negatif seyrediyor (13 Mart 2025)

Kaynak: AA
Asya borsaları negatif seyrediyor (13 Mart 2025)

Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ederken, Asya borsalarında negatif bir seyir öne çıktı.

Bugün parlamentoda açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda enflasyonun hala bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altında kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Ueda, gıda fiyatlarının enflasyonu artırdığını belirterek, çekirdek enflasyonun yavaşça artmasının beklendiğini söyledi.

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BoJ'un bilançosuna yönelik de konuşan Ueda, bankanın bilançosunu kademeli olarak küçülttüklerini, ideal bilanço boyutunu tespit etmenin kolay olmadığını kaydetti.

Ueda, ayrıca bankanın tahvil satın alımlarını düşürdüklerini de sözlerine ekledi.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise bugün yaptığı açıklamada Japonya'nın fiyat artışlarının ithalat maliyetleriyle yönlendirildiği bir ekonomiden ücret artışlarıyla yönlendirilen bir ekonomiye geçiş yaptığını söyledi.

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Öte yandan, Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun, çelik sektörünü korumak için hükümetin bu ayın sonuna kadar bir yanıt stratejisi belirleyeceğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen altında 36.809 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.574 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1 azalışla 23.373 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.355 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 73.903 puanda seyrediyor.

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